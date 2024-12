Oroscopo settimanale Ada Alberti: previsioni dal 23 al 29 dicembre 2024

L’oroscopo settimanale di Ada Alberti torna puntuale anche questa settimana, quella dedicata al Natale e alle Feste, per i giorni che vanno dal 23 al 29 dicembre 2024. Nel corso della puntata di Mattino Cinque di ieri, come ogni lunedì mattina, la nota astrologa ha fornito nel dettaglio le previsioni segno per segno inerenti a questi giorni; scopriamo ora nel dettaglio cosa dovranno aspettarsi i segni dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per la prima metà dello Zodiaco).

Oroscopo settimanale Ada Alberti dal 23 al 29 dicembre 2024/ Toro inquieti, incontri per i Gemelli single?

Oroscopo settimanale Ada Alberti: Natale in compagnia per Capricorno

Cosa rivela l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti per i giorni dal 23 al 29 dicembre 2024? Di seguito le previsioni da Bilancia a Pesci:

BILANCIA: La Luna attraverserà il vostro segno proprio nella notte più magica dell’anno; sarete veramente briosi, però occhio alle spese, forse spenderete troppo a Natale.

Oroscopo Ada Alberti gennaio 2025, previsioni segno per segno/ Gemelli taglia tutto, Pesci nuovo amore

SCORPIONE: Siete molto emozionati, qualcosa o qualcuno vi manca?

SAGITTARIO: Sarete briosi ma forse avete litigato con il partner? Fatevi venire un’idea e cercate di chiamarlo o quantomeno organizzare qualcosa di speciale per rendergli felice le giornate.

CAPRICORNO: Sicuramente voi sarete in società, non sarete soli; le emozioni arriveranno anche il 25.

ACQUARIO: La Vigilia sarete divertiti, starete benissimo e al centro dell’attenzione, ma il giorno dopo qualcosa striderà.

PESCI: Amo il vostro segno perché nel 2025 andrà alla grande, quindi emozionatevi perché è la notte più magica del Natale.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dal 16 al 22 dicembre 2024/ Periodo di rinnovamento per Sagittario