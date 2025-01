Oroscopo settimanale Ada Alberti dall’8 al 10 gennaio 2025: cosa prevedono le stelle per gli ultimi sei segni

Dopo le previsioni per i primi sei segni, arrivano puntuali anche le previsioni di Ada Alberti per la settimana fino al 10 gennaio per la seconda metà dello zodiaco. Precisa come sempre, l’astrologa, all’interno di Mattino 5, svela l’andamento delle stelle offrendo consigli su come affrontare le varie sfide quotidiane sfruttando i favori delle stelle. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dall’8 al 10 gennaio 2025: alti e bassi per lo Scorpione

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti, durante la settimana fino al 10 gennaio 2025, i nati sotto il segno della Bilancia devono fare attenzione a qualche discussione in casa, soprattutto per questioni di denaro. Cautela anche con i parenti: teneteli lontano e non fateli intromettere nella vostra vita soprattutto nel campo sentimentale. Lo Scorpione, invece, è atteso da alti e bassi anche se la presenza di una Venere sensualissima può donare l’amore a chi lo cerca mentre chi ha già una relazione può rinnovare il rapporto con il partner.

Settimana molto interessante per i nati sotto il segno del Sagittario. Favoriti nuovi incarichi: è come se ricominciasse tutto nuovamente. C’è qualcosa di speciale in arrivo per voi.

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti, fino al 10 gennaio 2025, i nati sotto il segno del Capricorno devono curare le pubbliche relazioni. I single del segno, inoltre, potrebbero incontrare anche l’amore. Qualche grana in casa per i nati sotto il segno dell’Acquario che potrebbe essere alle prese con qualche problema di denaro ma vi riprenderete alla grande.

Infine, settimana sensualissima per i nati sotto il segno dei Pesci per la presenza di Venere veramente fantastica che vi aiuterà a trovare l’amore se lo cercate e anche a farvi corteggiare. Ci sono buone notizie in arrivo soprattutto se siete commercianti.