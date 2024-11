L’oroscopo settimanale di Ada Alberti per la settimana che va da lunedì 25 fino a venerdì 29 novembre 2024 come sempre è tratto da Mattino Cinque. Sul finire di trasmissione la nota astrologa ha fornito le sue previsioni rivelando che cosa dicono le Stelle soffermandosi soprattutto su amore, fortuna e lavoro e dando anche consigli e pareri su come orientare le scelte e le decisioni. Vediamo dunque le previsioni da Ariete a Vergine, prima parte dello Zodiaco per la settimana.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: previsioni fino al 29 novembre 2024

ARIETE: L’ultima settimana del mese per i nati tra marzo ed aprile, stando a quanto prevedono le Stelle è ancora il periodo molto florido per quanto riguarda il lavoro però attenti in amore perché qualcosa stride.

TORO: L’oroscopo settimanale di Ada Alberti fino al 29 novembre 2024 prevede che ci saranno tensioni in casa per questioni finanziarie ma sarete aiutati, settimana all’insegna delle emozioni specialmente venerdì

GEMELLI: Per i nati tra la seconda metà di maggio e la prima di giugno il cielo indica che ci saranno tensioni soprattutto per i figli o per i soldi in uscita, siate molto cauti in amore con il partner.

Ada Alberti, oroscopo settimanale: previsioni

CANCRO: Ada Alberti per i nati tra fine giugno ed i primi ventuno giorni di luglio prevede un periodo importante di sfide in cui potete andare avanti e trovare modi per fare carriera, ma attenti in amore perché qualcosa non va.

LEONE: L’oroscopo settimanale fino al 29 novembre 2024 della nota astrologa prevede che bisogna osare, è un momento molto importante per ottenere vantaggio ed ottenere un incarico che vorreste già da tempo

VERGINE: Cosa dicono le Stelle per i nati tra fino agosto ed i primi di settembre? Migliora sul piano sentimentale ma ci sono confronti anche un po’ accessi sul lavoro e con la collaborazioni professionali, pazientate perché non è il momento di osare.