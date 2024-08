Oroscopo settimanale di Ada Alberti, le previsioni della settimana di ferragosto da Bilancia a Pesci

Quali sono le previsioni per la settimana dal 12 al 18 agosto 2024 secondo l’oroscopo di Ada Alberti? Quali segni saranno favoriti e quali, invece, potrebbero passare in ferragosto non dei migliori? Ecco cosa ha rivelato la celebre astrologa nel corso della nuova puntata di Morning News, su Canale 5, per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

BILANCIA: Sarà una settimana caratterizzata da un umore un po’ nostalgico per questo segno. “Attenti a non lasciarvi andare al pensiero di un ex. Divertitevi: questa luna in Sagittario sarà straordinaria.” è il consiglio lanciato da Ada Alberti nel suo oroscopo settimanale.

SCORPIONE: Diverse le cose per questo segno. “Voi penserete un po’ ai soldi, perché sarà un ferragosto spendaccione. – ha fatto sapere Ada Alberti – All’amore ci penserete il 16, mentre sono previsti incontri per chi è single.”

SAGITTARIO: Non mancheranno trasgressioni per questo segno durante la settimana di ferragosto, tuttavia molti saranno ancora intenti a lavorare e a dedicarsi a vari progetti.

L’Oroscopo settimanale di Ada Alberti continua con le previsioni per i segni Capricorno, Acquario e Pesci. Come saranno i prossimi giorni?

CAPRICORNO: Molti di voi saranno in viaggio per le meritate vacanze in questi giorni. Ci saranno incontri importanti per i single: giorni, insomma, che favoriscono l’amore secondo l’oroscopo di Ada Alberti.

ACQUARIO: Sarà una settimana tutta dedicata all’amicizia per voi. “Sarete circondati da amici ma soprattutto nuovi”, sono infatti le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti.

PESCI: Attenti anche voi alle trasgressioni e a non litigare col partner proprio durante la giornata di ferragosto.