Siamo in prossimità della parte alta della classifica, ma per ora è meglio accontentarsi della perfetta metà: le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Cancro 13-19 gennaio 2025 sono un ‘limbo perfetto’, l’anticamera di qualcosa di importante che potrebbe scintillare proprio a partire da questi giorni. Amore, lavoro e soldi: quale ambito sarà baciato dalla fortuna in vista dei prossimi giorni? Il noto astrologo ha offerto il quadro della situazione nel corso del suo ultimo intervento a Citofonare Rai2.

Oroscopo settimanale Scorpione, previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi

Come si evince da quanto detto in precedenza, i nati sotto questo segno occupano la posizione numero 6 dello Zodiaco rispetto alle proiezioni dei prossimi giorni. Le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Cancro 13-19 gennaio 2025 raccontano della necessità di mettere in gioco grande determinazione e voglia di affermarsi sia in amore che sul lavoro. E’ il momento di tenere il punto, non si può mollare; qualsiasi sia l’impegno che richiede tali fattori da piazzare sugli scudi.

Oroscopo settimanale Pesci, previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi

Previsioni Simon and the stars, Oroscopo settimanale Acquario 13-19 gennaio 2025: A voi l’ultima parola!

Marte nel segno lavora a vostro vantaggio; primeggia nel cielo per offrirvi il benefit dell’ultima parola ottenendo anche un riscontro importante da parte di chi vi circonda. Le previsioni di Simon and the stars secondo l’Oroscopo settimanale Cancro 13-19 gennaio 2025 mirano a ciò che è stato il passato recente, a circostanze che qualcuno potrebbe aver vissuto proprio nello scorso autunno e che potrebbero riproporsi proprio nel corso di questi giorni. La chiave, in questo caso, sarà la risoluzione; se si tratta di circostanze rimaste in sospeso, questa volta potrete chiudere la questione alzando il trofeo da vincitori.