Oroscopo settimanale dal 15 al 19 luglio 2024/ Le stelle sorridono ai Gemelli

Una settimana va, previsioni per la prossima che arrivano: l’Oroscopo settimanale dal 15 al 19 luglio è un mix di buone notizie, presagi e moniti che possono servire a vivere i prossimi giorni nella maniera più congeniale e proficua. C’è chi attende novità in amore e chi spera che si smuova qualcosa dal punto di vista finanziario e lavorativo. Questo è tanto altro nel racconto delle previsioni dell’Oroscopo settimanale proposto da Tv Sorrisi e Canzoni.

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale dal 15 al 18 luglio 2024 per i primi 6 segni

ARIETE: Siete dell’umore giusto per risultare provocanti ed è nelle vostre corde; date peso unicamente a coloro che si lasceranno affascinare dal vostro modo di fare.

TORO: Lo slancio vi accompagnerà in questa settimana per qualsiasi iniziativa; che si tratti di amore o rapporti familiari.

GEMELLI: Le stelle sono dalla vostra per una settimana all’insegna della carica e dell’ottimismo; attenzione però ad evitare conflitti. Date il giusto peso agli obiettivi e non dimenticate le esigenze degli altri.

CANCRO: I prossimi giorni saranno armoniosi con la possibilità di concedersi anche un po’ di meritato relax. Per i single potrebbe esserci un incontro piuttosto interessante.

LEONE: Mercurio e Venere sono grandi alleati in questa settimana e – stando alle previsioni per l’Oroscopo settimanale – soprattutto se intendete legarvi ad una persona. L’amore è sulla strada giusta, così come le amicizie.

VERGINE: Dovrete occuparvi di alcune questioni legate alla casa, alle vacanze e ai figli: tante energie saranno spese ma attenzione a non sentirsi troppo indispensabili.

Le previsioni per l’Oroscopo settimanale dal 15 al 19 luglio 2024 per la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Alcune cose continuano a non andare nel verso giusto ed è forse il casto di dimostrarsi maggiormente ostinati.

SCORPIONE: I prossimi giorni – stando all’Oroscopo settimanale – vi mostreranno due facce della stessa medaglia; riuscirete ad essere pratici e lucidi ma al contempo il vostro essere sognatori non tramonta.

SAGITTARIO: E’ il momento di dare libero sfogo alla vera natura, soprattutto nel campo delle comunicazione e degli incontri.

CAPRICORNO: E’ un periodo in cui sentite dominante l’esigenza di proteggervi dalle ingerenze esterne e forse in questi giorni potrebbe essere davvero una buona idea.

ACQUARIO: Evitare le polemiche potrebbe essere il mantra di questa settimana: le idee sono finalmente chiare quindi è forse il caso di fare il carico di energie per sistemare le questioni tra casa, famiglia e lavoro.

PESCI: Il futuro professionale appare quanto mai luminoso, attenzione però a chi potrebbe mettersi di mezzo per ostacolarvi. L’astuzia potrebbe essere un’ottima guardia.

