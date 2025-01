Iniziato il nuovo anno arrivano anche le previsioni dettagliate per le prime settimane del 2025. E allora soffermiamoci sull’oroscopo settimanale dal 6 al 12 gennaio 2025 con le previsioni tratte dal sito lofficielitalia.com, che analizza tutti i segni zodiacali. In questo articolo ci soffermiamo sui primi sei segni dello zodiaco, cominciato dall’Ariete.

Oroscopo Branko, previsioni domani 6 gennaio 2025/ Ariete eviti tensioni, Gemelli ispirati

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, dunque, si profila una settimana importante, con cambiamenti in vista. Il consiglio sul lavoro è di mantenere la barra dritta e focalizzata sugli obiettivi. Restare organizzati è la cosa fondamentale per vincere.

Il Toro è determinato a raggiungere gli obiettivi prefissati in ogni ambito. In amore sarà bene non essere troppo esigenti, soprattutto con il partner. La giornata di martedì potrebbe essere la più complicata da gestire, ma la pazienza e la calma saranno ottime alleate.

Oroscopo 2025, amore: le previsioni di Ada Alberti segno per segno/ Scorpione irresistibile! Pesci sensuali..

L’oroscopo settimanale sorride ai Gemelli, con tante opportunità che bussano alla porta. Per raggiungere i propri obiettivi sarà determinante lavorare di squadra. In amore la vicinanza con il partner diventa più solida; i single invece potrebbero godere di nuovi incontri.

Oroscopo settimanale, ecco le previsioni dal 6 al 12 gennaio 2025: Cancro, ostacoli sul lavoro!

Ostacoli sul lavoro per il Cancro secondo l’oroscopo di questa settimana. In amore ci sono delle situazioni spinose da risolvere e la possibilità di farlo è attraverso un dialogo aperto e sincere. Il giorno più favorevole potrebbe essere giovedì, una giornata che invita a recuperare le energie.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 gennaio 2025/ Il Leone riprende quota, il Cancro ha una domenica intrigante

Il Leone è determinato più che mai. Benissimo l’amore, soprattutto per chi è in coppia: la passione torna ad ardere come ai tempi migliori e anche per i single le cose sembrano poter prendere una piega entusiasmante.

Concludiamo con il segno della Vergine, sempre più in cerca di armonia e equilibrio. L’organizzazione sarà fondamentale sul lavoro, ma attenzione alle tensioni coi colleghi. Giornata di riflessione martedì 7 gennaio, qualche difficoltà con cui fare i conti giovedì 9 gennaio. Serve pazienza.