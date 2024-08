L’oroscopo settimanale dal 11 al 17 agosto 2024 fornito dall’astrologa di Fanpage.it svela cosa succederà a tutti i dodici segni dello Zodiaco nei prossimi giorni. Mercurio retrogrado crea non pochi problemi a Leone mentre Marte e Giove rendono frizzantini molti segni, soprattutto Gemelli. Vediamo nel dettaglio la classifica della settimana partendo dal segno meno fortunato Sagittario fino al primo Capricorno.

SAGITTARIO: Eh niente Sagittario questo oroscopo settimanale svela che facciamo che resti in apnea sott’acqua perché ogni volta che cerchi di riemergere succedono casini.

PESCI: L’oroscopo settimanale svela che ti senti leggero come dopo il cenone di Ferragosto a base di tutti i piatti tipici regionali insieme che ovviamente devi mangiare tutti se no ci si offende. Emotivamente intendo eh, scordati la calma.

GEMELLI: Diciamo che vederti fermo a bordo piscina o sul bagnasciuga come un paguro bernardo sarà davvero difficile dato che ti senti tarantolato e vorrai infastidire chiunque nel giro di dieci ombrelloni.

ACQUARIO: Hai presente quando se giovane, ma molto giovane, e fai, pensi e senti anche nel cuore delle cose che viste dal di fuori sono evidentemente pazzie?? Ecco, qualsiasi età anagrafica tu abbia diciamo che questa è la settimana delle follie a cervello spento

TORO: Hai come l’impressione che ti abbiano messo il turbo e tu non ti fai certo pregare per sgasare, soprattutto in questioni di cuore. Hai solo dimenticato di chiedere dove sia il freno a mano e di certo non sei uno che chiede indicazioni.

SCORPIONE: C’è del casino ma tu ne sei quasi immune. Ho detto quasi. Quando mai sei stato fuori da un casino?? Comunque per fortuna hai la stessa dolcezza accudente del bagnino e per parte della settimana anche le antenne del cervello alzate.

VERGINE: Quando si dice che se c’è l’amore c’è tutto non ci si trova in questa tua settimana Verginona. Non per deluderti ma l’amore funziona solo se siete due granchi abbracciati l’uno all’altro e nessuno che vi infastidisca: il vero problema sono le relazioni col resto del mondo e la voglia di uscire che non c’è manco per lo spettacolo pirotecnico.

CANCRO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale nel profondo del tuo cuor c’è una fabbrica di domandone e pensieroni che non si ferma mai ma tu non avevi comunque altri programmi. A parte all’amore al quale in effetti ci tenevi parecchio.

ARIETE: Quanto ti piace quando sembra che abbiano diffuso la caffeina nell’aria, vaporizzata insieme alla Redbull. Finalmente non sarai il solo ad avere idee folli da mettere in atto subito: tu però resti sempre il re della festa, quello che vanta una certa esperienza in fatto di colpi di testa.

LEONE: Saltelli felice anche se non ci fosse un vero buon motivo per farlo. Ma si sa che un 10% è quello che la vita ti propone e un 90% è l’umore col quale lo affronti. E questa settimana ti va benissimo: divertente e ottimista così non ti si vedeva da quando hai scommesso di saltare la piscina per il lungo.

BILANCIA: Questa è proprio la tua settimana da due cuori e un trullo, cara Bilancia. Ovunque tu sia ti basterà anche vedere in foto il sorriso di una persona che ami e la tua giornata scorrerà leggera come l’insalata a pranzo e avventurosa più della caccia al tesoro del villaggio turistico.

CAPRICORNO: Persino i tuoi serissimi progetti sentimentali potranno essere resi più follemente divertenti dalle energie cosmiche cosi fibrillanti. Resti sempre il miglior fidanzato sulla piazza della settimana ma addirittura aperto ai cambi di programma improvvisi. Sarai mica matto????