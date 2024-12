L’oroscopo settimanale e per Natale di Simon and the Stars svela che cosa dicono le Stelle per tutti i dodici segni dello Zodiaco per la settimana delle Feste Natalizie che va dal 23 al 29 dicembre 2024. Quali segni saranno particolarmente fortunati in amore e quali invece potranno sperare in anno nuovo brillante per il lavoro? E tra consigli, indicazioni e buoni propositivi vediamo le previsioni da Ariete a Vergine per la settimana dal 23 al 29 dicembre 2024.

Oroscopo settimanale e per Natale di Simon and the Stars: incontri per Ariete e riposo per Toro

ARIETE: Le Stelle ti consigliano di staccare la spina dal lavoro anche se sei già proiettato nel futuro e negli affari, tuttavia chi attende risposte può fare affidamento proprio in questi giorni di fine anno. In amore l’idealizzazione non va mai bene quindi provate a scendere dal piedistallo perché è un periodo molto positivo per gli incontri.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale dal 23 al 29 dicembre 2024 sul lavoro c’è una forte spinta al rinnovamento per il prossimo anno, c’è bisogno di trovare nuova linfa, di uscire fuori da certe pressioni delle ultime settimane e delle ottime soluzioni potrebbero arrivare già da oggi. È momento di tornare a dare priorità all’amore soprattutto nelle giornate di Natale e Santo Stefano.

GEMELLI: Giove è al tuo fianco per dirti che sta iniziando un nuovo capitolo della tua vita, anche se nei prossimi giorni potrebbero esserci degli intoppi, sul lavoro devi prendere decisioni e fare scelte ma per Natale è meglio staccare la spina. Il cielo dell’amore brilla grazia a Venere a favore, bellissimo cielo per la Vigilia di Natale, ci si sente amati.

Simon and the stars, oroscopo settimanale e per Natale: previsioni 23-29 dicembre 2024

CANCRO: Nonostante qualche intoppo sta ricostruendo/rafforzando la tua identità professionale preparandoti ad un cambiamento o grande debutto e dunque questo Natale devi dare il meglio. In amore nelle coppie, soprattutto quelle giovani, c’è bisogno di avere delle conferme, delle garanzie e di non dover sempre inseguire qualcuno e chiedere conferme. Incontri per i single.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale e per Natale di Simon and the Stars, sul fronte professionale si vede un piccolo recupero che vi aiuterà senz’altro a guardare al 2025 con speranza e leggerezza, bisogna capire bene certe situazioni per fare le scelte migliori. A causa del vostro orgoglio possono esserci questioni e tensioni con il partner, cercate di deporre le armi almeno per Natale e Santo Stefano, per i single favoriti gli incontri nel weekend.

VERGINE: Nella settimana di Natale hai già un alleato: il Sole che ti aiuterà a far marciare dritto alcune questioni di lavoro, non perdere la fiducia e sfrutta le giornate intorno ad oggi, lunedì 23 dicembre, perché possono portare ottime notizie. Ultimamente sei stati troppo preso dal lavoro ma adesso è il momento di rimettere l’amore e i sentimenti in carreggiata.