L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti è tratta dal suo profilo social ufficiale. ‘L’oroscopetto’ del noto astrologo svela che cosa succederà a tutti i segni dello Zodiaco rivelando che mercoledì 20 Plutone tornerà definitivamente in Acquario mentre Giovedì il Sole entrerà in Sagittario e ciò avrà ripercussione su tutti i segni. Ed a proposito di ripercussioni sui segni il segno top della settimana dal 18 al 24 novembre 2024 è Toro. I nati tra la fine di marzo ed i primi di aprile avranno sette giorni particolarmente fortunati sia dal punto di vista lavorativo che in amore. Vediamo di seguito le previsioni della settimana da Ariete a Vergine.

ARIETE: Venere in Capricorno vuole creare un po’ di maretta nelle questioni di cuore, mentre Marte in Leone accende l’Eros…scegli tu da chi farti ispirare. Il Sole in Sagittario ti aiuta a far breccia nel lavoro!

TORO: L’oroscopo settimanale rivela che puoi essere tu il segno top della settimana!!! Venere in Capricorno farà di tutto per dispensare amore, accomodare i problemi e sciogliere le incomprensioni! Nel lavoro puoi avere la possibilità di moltiplicare le entrate…ma non fare pasticci a metà settimana.

GEMELLI: Il Sole che giovedì sera, entra in Sagittario ti farà capire cosa vuoi fare nella vita…e con chi vuoi stare! Nel lavoro la voglia di metterti in discussione si amplifica e incontra terreno fertile ma fai attenzione agli abbagli.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale: previsioni Cencro, Leone e Vergine

CANCRO: Venere in Capricorno premia i sentimenti autentici…o smaschera bugie e situazioni di facciata, nel lavoro la settimana si apre sotto il segno della fortuna tra risposte, proposte e agganci giusti.

LEONE: Giove che entra in Sagittario vi invoglierà a gettare acqua sul fuoco delle incomprensioni, nel lavoro le idee e le iniziative che volete far partire si riveleranno più produttive e meno dispersive, osate e proponetevi da mercoledì pomeriggio e tutto venerdì.

VERGINE: L’oroscopo settimanale rivela che grazie a Venere in Capricorno dimostrerete a chi avete accanto che non è solo il settore professionale ad appagarvi, nel lavoro sarà impossibile rimanere inattivi ma cercate di non sclerare per i troppi impegni, lunedì, martedì e venerdì regaleranno inaspettati colpi di fortuna.