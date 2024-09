Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni dal 22 al 28 settembre 2024

Cosa prevedono le stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? A svelare tutte le previsioni è l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti pubblicato sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 21 settembre e valido per la settimana che va dal 22 al 28 settembre.

Sarà una settimana particolarmente serena e tranquilla per i Gemelli che sapranno non solo ravvivare un rapporto di coppia, ma anche dare il via a nuove storie grazie a piacevoli incontri. Per la Vergine, invece, la settimana prevede la possibilità di ritrovare l’equilibrio sia nei rapporti di coppia che nel lavoro, ma cosa dovranno aspettarsi gli altri segni? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: Toro alla ricerca di chiarezza

Sarà una settimana di chiarimenti quella che va dal 22 al 28 settembre 2024 per i nati sotto il segno dell’Ariete che avrà finalmente modo di capire la reale natura dei rapporti professionali e delle relazioni sentimentali. Attenzione, però, a non sbottare. Per i single si prevedono degli interessanti flirt. Anche il Toro sarà spinto dalle stelle ad indagare su alcuni rapporti scartando quelli che non funzionano più e puntando su quelli che sono pronti a decollare. Nel lavoro, ci sono le condizioni per creazione nuove e promettenti collaborazioni. Per i single si prevedono incontri interessanti.

Settimana top per i Gemelli non solo per i sentimenti, ma anche per nuove idee. Ci sarà la possibilità di far ringiovanire le dinamiche di coppia, rimettere ordine nei rapporti in tilt o chiudere una storia che non vi convince più. Anche i single avranno la possibilità di sentire nuovamente le farfalle nello stomaco grazie a nuovi incontri che intrigano. Anche sul lavoro, tutto inizia ad incastrarsi perfettamente.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: Leone protagonista sul lavoro

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, i nati sotto il segno del Cancro potranno sorridere all’amore perché tutto andrà per il meglio sia per chi vive una relazione tranquilla sia per chi sta affrontando una crisi. C’è la possibilità, infatti, di riattivare le dinamiche di coppia e l’eros. Buone notizie anche per i single che avranno la possibilità di incontrare il grande amore. Nel lavoro, la situazione è ancora abbastanza lenta ma l’obiettivo è facilmente raggiungibile.

Settimana buona per dare una botta di vita ai problemi e risolverli per il Leone che ritrova la voglia di ritrovare la complicità di coppia se il rapporto è vero e profondo oppure di chiudere se si tratta di una relazione leggera. Flirt per i single, ma senza prospettive per un futuro insieme. Settimana decisamente migliore sul lavoro dove il Leone torna ad essere protagonista. Infine, i nati sotto il segno della Vergine che è favorita dalla stelle per riattivare l’alchimia di coppia e per capire quali progetti portare avanti insieme. Attraverso amicizie e spostamenti, i single potranno avere incontri in grado di spiazzare. Opportunità e conoscenze vantaggiose sul lavoro.