Ada Alberti ha svelato come di consueto a Mattino 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi l’oroscopo della settimana da Ariete a Vergine. Come sempre ha parlato delle influenze planetarie, come i pianeti Marte, Giove, Venere, Saturno, e l’influenza importante che possono avere il Sole e la Luna, svelando appunto cosa si devono aspettare coloro che sono nati sotto questi segni.

Ada Alberti svela l’oroscopo della settimana fino al 24 gennaio 2025

ARIETE: l’astrologa è stata breve e sbrigativa con coloro che sono nati sotto questo segno. Nulla per quel che concerne l’amore, ma attenzione a non polemizzare con un superiore, come fa sapere l’oroscopo della settimana.

TORO: i rapporti con i superiori potrebbero essere più facili, ma adesso sono chiamati a riflettere su un cambio lavorativo o di incarico, come ha svelato l’astrologa di Canale5.

GEMELLI: grazie al Sole in Acquario possono risolvere certe beghe di carattere burocratico che si trascinavano dietro da troppo tempo, ormai. Attenzione, però, sempre alle finanze perché rischiano di ritrovarsi in difficoltà.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: cosa succederà in amore e sul lavoro

CANCRO: i nati sotto questo segno, secondo le previsioni della settimana (20-24 gennaio 2025) potranno realizzare qualcosa di importante e interessante. Qualcosa di unico con i loro collaboratori. Quindi non devono abbattersi e dedicarsi anima e corpo al progetto su cui stanno lavorano. La settimana sarà al top.

LEONE: per i nati sotto questo segno il 2025 si è aperto con periodo di crescita ed espansione. L’astrologa di Canale5 dice che ora sono favoriti i colloqui di lavoro, quindi non devono temere influssi negativi delle stelle.

VERGINE: se chi è nato sotto questo segno ha bisogno di aiuto deve sapere che quella di giovedì è la giornata ideale per risolvere diverse questioni, anche di carattere sentimentale. D’altronde non si può sempre e solo pensare alla sfera lavorativa quando in ballo ci sono le palpitazioni di un cuore innamorato.