Vediamo insieme cosa ha detto Ada Alberti a Mattino 5 nel suo spazio dedicato alle stelle. Dopo le consuete pagine di cronaca e attualità condotte da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, è poi venuto il turno dell’astrologa di Canale5 che ha svelato l’oroscopo della settimana da Bilancia a Pesci, tenendo conto della sfera sentimentale e professionale, e buttando sempre un occhio sulla fortuna negli incontri. Sono state analizzate anche le varie influenze planetarie come Luna, Sole, Vergine, Marte e Saturno.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dal 13 al 17 gennaio 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: Leone in crescita

Oroscopo settimanale di Ada Alberti per amore, lavoro e fortuna

BILANCIA: i nati sotto questo segno devono cercare di pensare più a loro stessi. Ok il lavoro e l’amore, ma devono davvero prendersi cura della loro persona. E non solo a livello estetico. In questo l’astrologa è stata molto chiara.

SCORPIONE: giornate di mercoledì e giovedì davvero straordinarie. Sono favoriti gli spostamenti e anche gli affari, stando alle previsioni di Ada Alberti per la settimana corrente.

Oroscopo 2025 Ada Alberti, le previsioni sul lavoro/ Bilancia alla grande, fase di crescita per i Pesci

SAGITTARIO: interessante il Sole in Acquario per chi è nato sotto questo segno. Potrebbe ricevere una mano da una persona autorevole in campo lavorativo. Meglio tenere un occhio di riguardo rivolto al privato.

Ada Alberti svela cosa succederà agli altri segni dal 20 al 25 gennaio 2025

CAPRICORNO: giovedì giornata d’oro per risolvere parecchie questioni, fa sapere l’astrologa con l’oroscopo dal 20 al 25 gennaio 2025. Favoriti gli affari e il commercio. Incontri interessanti per coloro che sono single e che non vedono l’ora di avere di nuovo il cuore che batte per qualcuno.

ACQUARIO: devono stare molto attenti alla professione in questo periodo così delicato. Forse qualche collega ce l’ha con i nati sotto questo segno, quindi meglio fare ancora più attenzione stando a quello che dice l’oroscopo di Ada Alberti.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dall'8 al 10 gennaio 2025/ Discussioni per la Bilancia: tutte le previsioni

PESCI: questa settimana corrente è davvero molto interessante agli occhi dei pianeti. Mercoledì e giovedì potranno risolvere parecchi problemi. Possono portare avanti gli affari oltre agli incontri in amore che sono sempre molto importanti.