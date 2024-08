Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni 12-18 agosto 2024

Il mitico astrologo Mauro Perfetti ha ben chiaro cosa dicono le stelle in questo agosto caldissimo. Alcuni segni saranno immersi dalle novità, mentre altri dovranno finalmente decidere di riposarsi dopo una settimana difficile. Ma bando alle ciance e andiamo subito a vedere le previsioni del famoso astrologo con l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, iniziando dai primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 6 agosto 2024/ Pesci in agitazione, Scorpione in ripresa

ARIETE: per gli amici di questo segno temerario, anche la settimana in mezzo ad agosto non sembra essere da meno per quanto riguarda divertimento e spensieratezza. È il momento di vivere passione e amore, in attesa di nuove proposte lavorative piuttosto appetibili.

TORO: cari Toro eccoci con l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti. Finalmente tornate ad avere buoni livelli di autostima. Il sole di questa csalda estate vi aiuta, soprattutto per quanto riguarda piccoli problemi di coppia da risolvere in questo periodo. A lavoro? Tutto benissimo! State riuscendo a mettere via lo stress, finalmente.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 agosto 2024/ Venere in Vergine infiamma l'Ariete e mette dubbi ai Gemelli

GEMELLI: gli amici dei Gemelli, come nelle previsioni della settimana scorsa, stanno scalpitando. Se è vero che agosto è il mese delle vacanze, è vero anche che questo segno si annoia molto facilmente. In questo periodo, i gemelli hanno tanta voglia di cambiamento, soprattutto in campo professionale. Forza, è il momento di agire!

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: carissimi Cancro, è inutile cercare continuamente di ottenere di più dal partner, dovete avere fiducia e iniziare a fare piccoli progetti per il futuro. Nel lavoro, invece, avrete ben chiari i vostri punti deboli e scoprirete come migliorarvi.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 6 agosto 2024/ Gemelli in preda alle attrazioni, Toro motivato

LEONE: i Leone sono i più fortunati di questa settimana, del resto agosto è il loro mese. Incontri al top per i single e tantissime proposte lavorative, che permetteranno a questo segno un salto economico di qualità.

VERGINE: i nati sotto questo segno stanno finalmente riuscendo a ricucire i rapporti con il partner, che nell’ultimo periodo stavano vivendo una piccola crisi. A livello professionale, come avvisa l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, è importante continuare a pianificare bene ogni cosa, come solo i Vergine sanno fare.