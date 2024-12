Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni dal 22 al 28 dicembre 2024

Anche in vista della settimana dedicata al Natale non manca l’appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, con le previsioni relative ai giorni che vanno dal 22 al 28 dicembre 2024. Tra questioni sentimentali e lavorative, cosa raccontano le Stelle per i 12 segni nel periodo delle feste? Scopriamo insieme le previsioni per la seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per i primi 6 segni).

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: Natale spensierato per Bilancia e Sagittario

Scopriamo insieme le previsioni dell’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti dal 22 al 28 dicembre 2024, per i segni dalla Bilancia ai Pesci:

BILANCIA: Vergine dall’Acquario renderà il vostro Natale spensierato e godrete della compagnia delle persone che amate; in arrivo l’incontro perfetto per i single, mentre chi lavora sotto le feste anziché riposarsi godrà di un pizzico di fortuna che può sempre aiutare.

SCORPIONE: I vostri preparativi natalizi si riveleranno perfetti e riceveranno numerosi complimenti; le Stelle vi consigliano di tirare fuori la vostra sensibilità, mentre sul campo professionale smaltire il lavoro arretrato farà bene a voi e alla vostra mente.

SAGITTARIO: Si preannuncia un Natale spensierato e, se siete in coppia, sarebbe perfetto festeggiarlo con entrambe le famiglie ma soprattutto circondarvi di gente allegra, che farà bene al vostro buonumore e alla vostra sensibilità. Incontri per i single, i lavoratori potrebbero invece trovarsi al posto e con le persone giuste per un’occasione perfetta.

CAPRICORNO: Il vostro Natale sarà memorabile e ricco di certezze e, grazie al Sole nel vostro segno, vi ricaricherete di grande energia per intrattenere e mettere a proprio agio gli invitati; in arrivo incontri spiazzanti in amore per i single, mentre a lavoro sarete gratificati da conferme ed importanti complimenti da persone importanti.

ACQUARIO: Venere nel vostro segno renderà il Natale speciale, circondandovi dei vostri affetti e amici di sempre e magari trascorrendolo in una località in cui coniugare relax e divertimento; numerose opportunità per i single di trovare l’amore, a lavoro invece puntate sui collaboratori più affidabili per migliorare il periodo.

PESCI: Grazie alla Luna potrete circondarvi delle persone che amate a Natale, dovrete però approfittarne e riempire quei vuoti lasciati in sospeso, dimenticando invece chi vi ha deluso o ingannato. Possibili innamoramenti per i single, mentre i lavoratori avranno illuminanti intuizioni e otterranno quelle risposte da tempo attese.