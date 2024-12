Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni dal 22 al 28 dicembre 2024

Ritorna puntuale il consueto appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, questa volta dedicato alla settimana del Natale ed inerente ai giorni che vanno dal 22 al 28 dicembre 2024. Le previsioni del noto astrologo, disponibili nel nuovo numero del settimanale Oggi in edicola, riguardano come sempre principalmente la sfera sentimentale e lavorativa dei 12 segni; scopriamo ora nel dettaglio cosa dicono le stelle per la prima metà dello Zodiaco, che va dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: Leone mette tutti a proprio agio nelle Feste

Di seguito le previsioni dell’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti dal 22 al 28 dicembre 2024, per i segni dall’Ariete alla Vergine:

ARIETE: Nella settimana natalizia vorrete circondarvi delle persone che vi vogliono bene; opportunità per i single soprattutto nelle amicizie, dovrete farvi notare se qualcuno vi interessa. Otterrete qualche soddisfazione nei giorni favorevoli della settimana.

TORO: Sarete immersi nell’organizzazione e nei preparativi per le feste in famiglia, occhio però a non sottrarre tempo prezioso con il vostro partner; ricordatevi sempre di mettere a proprio agio le persone a voi vicine. Attuate nuove strategie a lavoro per ottenere vantaggi economici, soprattutto se in questi giorni di festa dovrete lavorare.

GEMELLI: Grazie a Venere dall’Acquario potrete vivere un Natale spumeggiante, dove magari riuscirete a coinvolgere anche gli ospiti meno graditi con le vostre capacità d’intrattenimento. Per i single c’è la possibilità di qualche cotta breve e passeggera, mentre a lavoro potrete ottenere importanti conferme e risposte.

CANCRO: I giorni di festa possono rivelarsi magici e ricchi di sorpresa, occhio però a non rovinare tutto (in famiglia e con il partner) a causa di una vostra parola di troppo. Possibil flirt per i single, mentre per chi lavora in questo periodo c’è la possibilità di ottenere soddisfazioni e il perfetto aggancio per raggiungere il vostro obiettivo.

LEONE: Sentite vostro il periodo delle feste, occhio però a qualche invitato che, non collaborando ai preparativi, potrebbe mandare in tilt la vostra serenità: con il vostro buon cuore riuscirete però a mettere tutti a proprio agio. Colpo di fulmine per i single, per chi lavora potrebbe arrivare il giusto incontro.

VERGINE: Vorrete festeggiare il Natale con chi amate ma potrebbero verificarsi incomprensioni con il partner che rischiano di rovinare tutto; per i single incontri che possono trasformarsi in qualcosa di più, in lavoro in arrivo invece possibili risposte e conferme.