Oroscopo settimanale Paolo Fox: dal 25 novembre al 1 dicembre 2024

Oroscopo della settimana che va dal 25 novembre – 1 dicembre di Paolo Fox. Sta per terminare un altro mese e per i segni stanno per arrivare nuove sfide nel pieno del freddo dell’inverno. Vediamo quali sono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana per i primi sei segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo settimanale fino al 1 dicembre 2024: Toro tribola in amore?

ARIETE: iniziamo con l’Ariete, un segno dinamico che a quanto dice l’Oroscopo settimanale Paolo Fox, sarà messo a dura prova in ambito lavorativo e non solo! In amore si prospetta una settimana ricchissima di emozioni: meglio vivere tutto al 100% senza rimpianti!

TORO: per il Toro secondo l’oroscopo Paolo Fox, si prospetta un periodo di grande stabilità economica, dato che le stelle aiuteranno i nati sotto questo segno a mettere da parte la loro caratteristica impulsività. Per chi è in coppia, tocca parlare un po’ di più per chiarire quello che è rimasto in sospeso con il partner, mentre i single vivranno un periodo di grande consapevolezza: cosa volete davvero dall’amore?

GEMELLI: gli amici dei Gemelli vivranno un periodo di forte interiorità. La loro intelligenza li salverà ancora una volta da situazioni scomode. In amore? Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox, la prossima settimana offre un’occasione imperdibile. Da tenere d’occhio è il weekend, con una sorpresa da lasciare senza fiato. E i single? Niente paura, con l’arrivo del mese natalizio il vostro fascino spiccherà ancora di più!

Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Leone e Vergine: non è il momento per le avventure

CANCRO: i nati sotto il segno del Cancro sono chiamati a vivere una settimana piuttosto intensa, dove le relazioni familiari vanno bilanciate e soprattutto “recuperate” dopo lunghi periodi di silenzio. Benissimo in amore, anche se meglio stare attenti alla gestione del denaro di coppia, che questa settimana potrebbe essere al centro di forti discussioni. I single? Meglio restare calmi, non è periodo di scappatelle o storie brevi.

LEONE: cosa ci dice l’oroscopo settimanale Paolo Fox per i nati sotto il segno del Leone? Le previsioni parlano chiaro: sta per arrivare un periodo davvero impegnativo e questo potrebbe portarti anche a trascurare la tua relazione sentimentale. Anche la salute vacilla un po’! Attenzione allo stress che spesso colpisce anche il sistema immunitario.

VERGINE: e infine, gli amici della Vergine. Questa settimana l’oroscopo settimanale Paolo Fox avvisa che arriveranno giorni di grandi riflessioni. Pare essere un momento perfetto per riconnettersi a sè stessi e pensare alle occasioni che la vita ci metterà davanti. In amore tutto rose e fiori: parlate tanto e rafforzate il vostro legame pianificando viaggi e gite fuori porta.