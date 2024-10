Oroscopo settimanale fino al 17 ottobre 2024: cosa cambierà

Scopriamo cosa riserva l’oroscopo settimanale a tutti noi, Al Femminile ha aggiornato con tutti i vari segni pronti a darsi da fare in cerca di felicità e novità. Tante cose potrebbero cambiare già a partire dalle prossime ore, fino al 17 ottobre 2024 sono previste infatti tante novità, a partire dai nati sotto il segno dell’Ariete:

ARIETE: arrivate da un periodo molto complicato che potrete finalmente lasciarvi alle spalle, Venere tornerà a vostro favore e tutte le situazioni vi sembreranno gestibili.

TORO: Mercurio entrerà in opposizione al vostro segno, ma sono in arrivo buone notizie per quanto riguarda i sentimenti, riuscirete a lasciarvi alle spalle le recenti tensioni.

GEMELLI: l’amore potrebbe rivelarsi una gatta da pelare, occhio alle discussioni che potrebbero nascere, l’amore sarà più facile e vi darà qualche gioia in più.

CANCRO: una luna fortunata potrebbe sorridervi in faccia, non va escluso però qualche piccolo contrattempo che creerà qualche ostacolo.

LEONE: per voi l’oroscopo settimanale prevede una buona e una cattiva notizia, Venere smetterà di essere un ostacolo e tornerà ad agire in vostro favore.

VERGINE: c’è qualche complicazione in più alle porte, in amore farete i conti con una Venere sfavorevole che non vi darà di certo una mano con il partner.

Oroscopo settimanale, le altre previsioni: Bilancia riceverà dei consensi

Sempre stando alle previsioni dell’Oroscopo settimanale riportato da Al Femminile non mancheranno ulteriori colpi di scena e sorprese, per esempio per tutti coloro nati sotto il segno della Bilancia, ma ovviamente non solo:

BILANCIA: salutate l’opposizione di Mercurio, non potrete richiedere dei riconoscimenti, c’è un po’ di stanchezza e del nervosismo in più che vi infastidisce nelle varie questioni.

SCORPIONE: state per accogliere Mercurio che entra nel vostro segno e vi regala delle belle novità, aprite il cuore senza alcuna paura.

SAGITTARIO: vi aspettano delle belle emozioni, fate attenzione a domenica che si rivelerà una giornata complicata, momenti di passione in arrivo per le coppie, le single potranno finalmente aprire il loro cuore.

CAPRICORNO: secondo l’oroscopo settimanale la prima parte di ottobre non è certo stata delle migliori, Marte resta in opposizione, la stanchezza e lo stress recenti saranno presto ripagati.

ACQUARIO: possibile che arrivi qualche tensione, rimandate più avanti le discussioni, magari al week-end dove diventerà più semplice trovare un compromesso, Mercurio vi porta qualche soddisfazione.

PESCI: Mercurio tornerà attivo in vostro favore, una luna opposta potrebbe portarvi del nervosismo aggiuntivo, possibili tensioni nel fine settimana.