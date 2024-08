L’oroscopo weekend di sabato 10 e domenica 11 agosto 2024 di Simon and the stars svela cosa dicono le stelle per i prossimi giorni. Dopo aver rivelato le previsioni per i primi segni dello zodiaco, da Ariete a Vergine non resta che scoprire cosa accadrà agli ultimi sei: da Bilancia a Pesci. Vediamo dunque subito le previsioni del noto astrologo soffermandoci soprattutto su amore e fortuna, particolarmente al top sarà Capricorno ma anche Bilancia avrà un ottimo cielo mentre Sagittario dovrà calmarsi.

Oroscopo weekend di Simon and the stars: previsioni 10-11 agosto 2024 Bilancia, Scorpione, Sagittario

BILANCIA: Dopo un inizio di settimana in cui si è fatta chiarezza, soprattutto su cos’è che a questo punto deve cambiare nella tua vita, fino a sabato 10 il cielo sarà ottimo, qualcuno è pronto a mettersi in partenza per le vacanze, anche se bisogna organizzarsi al meglio. Sempre il weekend offre spunti di conoscenza a tutti i single a caccia d’amore.

SCORPIONE: Cielo decisamente intrigante per i single, secondo l’oroscopo del weekend tra sabato 10 e domenica 11 può nascere una bella emozione, un momento di passione da valutare nel tempo. Certo, quando gli amori nascono in vacanza può essere difficile portarli avanti, ma non mettiamo limiti alla provvidenza.



SAGITTARIO: Hai le scatole piene di certi familiari che “invadono” la tua privacy, di certi partner che non soddisfano le tue aspettative o che trovi noiosi. E il problema è che più ti mostri insofferente, e più sei soggetto di attacchi esterni. Che fare? Calmarsi, ragionare, ma soprattutto entrare in ascolto degli altri, degli amici a partire da venerdì 9.

CAPRICORNO: Bellissimo cielo per i single, domina la componente passionale nei nuovi incontri e soprattutto non ci sono più quei retropensieri o quelle timidezze che frenano l’evoluzione delle storie. Ora la prerogativa è “sentirsi vivi”: solo le emozioni intense, vissute appieno, ora più che mai possono darti quella sensazione di completezza e appagamento che cerchi. Nuove conoscenze intorno a domenica 11.

ACQUARIO: Per i single è un cielo che riporta in auge le emozioni ma ancor più l’eros, intriganti le situazioni che potrebbero crearsi fino a sabato 10. L’oroscopo weekend stabilisce che forse non si può parlare d’amore sin da subito, ma non mettiamo limiti alla provvidenza.

PESCI: Non è il momento migliore per fare nuovi incontri secondo l’oroscopo weekend, al massimo per vivere qualche emozione passeggera (come potrebbe accadere domenica 11) ma andiamo verso un autunno di grandi promesse. Attenzione anche alle spese per la casa, alle divergenze in famiglia, a tutte quelle situazioni che “non ti stanno bene”.