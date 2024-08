L’oroscopo weekend del 3 e 4 agosto 2024 Mauro Perfetti come di consueto lo ha fornito sui suoi profili social e qualche indicazione si ricava anche dal magazine Oggi. Cosa dicono le Stelle? Cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco sabato e domenica? Chi sarà particolarmente fortunato e chi invece sarà baciato dall’amore? E quali segni, invece, dovranno procedere con cautela? Vediamo le previsioni del noto astrologo da Ariete a Vergine.

Oroscopo weekend 3-4 agosto 2024 di Mauro Perfetti: segni top e flop

ARIETE: A partire da domenica si apre un periodo di progettualità, ambizione e potenzialità, per single sarà un fine settimana in cui non mancheranno i migliori incontri, dopo possono esserci dei flirt ma con la data di scadenza. L’idea di frequentare ambienti diversi e facce nuove sarà azzeccata e produrrà i suoi frutti.

TORO: L’Oroscopo weekend 3-4 agosto 2024 di Mauro Perfetti rivela che le coppie in bilico dovranno valutare la situazione mentre per i single non mancheranno insaziabili flirt e trasgressive tentazioni ma può anche esserci l’incontro giusto.

GEMELLI: Fine settimana all’insegna dei sogni da realizzare, avrete voglia di osare e le Stelle vi faranno credere che nulla è impossibile da realizzare. Da domenica, però state attenti a mettere in movimento i soldi con investimenti o speculazioni, cercate di non spendere troppo.

Mauro Perfetti, oroscopo del weekend dal 3 al 4 agosto: previsioni su Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: Il cielo di domenica 4 sarà particolarmente importante per capire che scelte e decisioni prendere, per i single sembra esserci la possibilità di trovare l’anima gemella, per quanto riguarda la fortuna ci sarà la possibilità di individuare il terreno giusto che darà i suoi frutti.

LEONE: L’oroscopo weekend di Mauro Perfetti svela che vi siete stufati di spendervi laddove non c’è più niente da dare e da prendere, la fortuna sarà dalla vostra parte ed inizierà a testare il terreno per una sorprendente rimonta e rivincita che avverrà più avanti e dopo cinque anni impegnativi ve lo meritare.

VERGINE: Per le coppie in bilico vale il detto ‘si chiude una porta e si apre un portone’ ma stavolta con la persona giusta, ottimi incontri per i single. La fortuna è con voi fino a domenica 4 agosto da lunedì, però, inizierà un periodo in cui la situazione si ingarbuglierà o impantanerà e difficilmente arriveranno i frutti sperati.