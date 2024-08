Oroscopo del weekend di Ivana Raffa: le previsioni per il 17 e 18 agosto 2024 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo del weekend del 17 e 18 agosto 2024? Ecco cosa dice Ivana Raffa per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

BILANCIA: Nonostante abbiate la Luna avversa, il sostegno di Sole, Mercurio, Marte, Giove e Plutone rendono amore e amicizia super in questo sabato. Potrete, anzi, fare breccia nel cuore di una persona che vi interessa sfoderando il vostro fascino. Per chi ha già un partner, domenica sarà una giornata di intimità e relax.

SCORPIONE: Secondo l’Oroscopo di Ivana Raffa, Luna, Venere, Saturno, Nettuno vi aiutano oggi a superare qualsiasi ostacolo. Sono favoriti i contatti con persone a cui tenete, vicine o lontane che siano. Domenica cambia, invece, il vostro umore a causa della posizione della Luna. Possibili, dunque, le incomprensioni e i malumori.

SAGITTARIO: Sabato è il giorno perfetto per dare una bella smossa alla vostra routine. Secondo l’Oroscopo di Ivana Raffa, le stelle vi incoraggiano a sperimentare cose nuove e a riorganizzare le priorità. Domenica avrete invece l’opportunità di incontrare persone interessanti e di vivere esperienze indimenticabili. Apri il tuo cuore all’amore e alla passione.

Le previsioni dell’Oroscopo del weekend per Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo con le previsioni dell’Oroscopo del weekend di Ivana Raffa per i segni Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: L’amore e la passionalità sono favoriti in questo caldo sabato d’agosto. Fantasia e sensualità, saggezza e inventiva sono le caratteristiche che spiccano in voi, soprattutto in questo weekend. Domenica, gli influssi favoriscono le questioni di denaro, quindi sarebbe ottimo se vi dedicaste alla gestione delle vostre finanze.

ACQUARIO: Secondo l’Oroscopo di Ivana Raffa, è tempo di fare un check-in con te stesso. Prenditi un momento per riflettere sui tuoi pensieri e sui tuoi obiettivi, in modo da risolvere alcuni dubbi. Domenica potrebbe riservare qualche sorpresa, ma non farti prendere dal panico. La tua positività ti aiuterà ad affrontare qualsiasi situazione.

PESCI: In questo sabato estivo, le stelle vi consigliano di riflettere sulle vostre relazioni. L’energia positiva che vi circonda vi aiuterà a stringere nuove amicizie e a rafforzare quelle esistenti. Domenica, invece, potrebbe essere un po’ stressante, ma ricordate che non siete soli. Anzi, bisogna che vi circondiate delle persone che vi vogliono bene e chiedere aiuto se ce n’è bisogno.