Out of time/ Video, su Rete 4 il film con Denzel Washington e Eva Mendes

Out of time va in onda su Rete 4 la prima sera di oggi, lunedì 24 agosto, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2013 gli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Original film con distribuzione investita dalla Medusa distribuzione. Il film è stato diretto dal regista Carl Franklin, il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di David Collard, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Theo van de Sande, il montaggio è stato realizzato da Carole Kravetz e le musiche della colonna sonora sono di Graeme Revell. Nel cast sono presenti Denzel Washington, Eva Mendes, Robert Baker, Dean Cain, John Billingsley e Sanaa Lathan.

Out of time, la trama del film

In Out of time ci troviamo in una piccola cittadina della Florida dove vive un uomo di nome Michael che svolge la professione di capo del distretto di polizia locale. Nel corso degli anni, si fa molto apprezzare per le sue capacità in ambito investigativo mentre le cose non vanno nel migliore dei modi con la propria moglie con la quale arriva ad essere un vero e proprio separato in casa. Le indagini che lui recentemente ha portato avanti gli hanno permesso di ottenere delle prove determinanti per incastrare un pericoloso boss malavitoso dedito al traffico della droga e a quello delle banconote false. Dunque se da un lato da un punto di vista professionale sa farsi valere, dall’altro sta attraversando un periodo molto complesso per quanto riguarda il rapporto con la moglie la quale decide di porre la parola fine alla loro relazione. Tra di loro le cose non sono andate nel verso giusto probabilmente anche in ragione del fatto che anche lei lavora nell’ambito della polizia. Nel frattempo lui però sta cercando di ricostruirsi una vita ed in particolar modo al fianco di una donna che a sua volta è alle prese con un matrimonio fallimentare ormai a pochi passi dalla separazione definitiva.

Le vicende improvvisamente si complicano non appena emerge una malattia da parte della propria nuova compagna la quale è alle prese con il cancro. L’amante decide peraltro di cambiare il beneficiario di una assicurazione sulla propria vita che aveva tempo prima sottoscritto. Questa donna, oltre a dover fare i conti con la malattia, deve ancora condividere il tetto di casa con un marito violento che spesso e volentieri ha creato non poche problematiche anche allo stesso capo della polizia. La vicenda si dimostrerà ben presto una pericolosa trappola per il buon nome del detective il quale il mattino seguente alla decisione della donna di rendere la polizza a favore dello stesso detective, viene avvertito di un incendio nel quale sono morti l’amante ed il marito.

Insomma, improvvisamente ci sono dei collegamenti che sembrano portare proprio al detective quale colpevole di un incendio che appare doloso e che potrebbe essere stato voluto in ragione del forte indennizzo che lo stesso detective a questo punto avrebbe intascato in caso di morte dell’amante. Il detective dovrà quindi cercare di trovare le tracce che permettano di scagionarlo e al tempo stesso dovrà guardarsi le spalle dalla polizia ed in particolar modo dalla sua moglie che ormai è convinta della sua colpevolezza. Sarà una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a scoprire il reale responsabile di quanto accaduto.

