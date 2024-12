Pagelle Ballando con le stelle 2024, semifinale: Nina Zilli costretta al ritiro commuove tutti

Si è giunti alla decima puntata dello show di Milly Carlucci e non possono mancare le nostre pagelle Ballando con le stelle 2024. Se la fortuna è cieca la sfiga ci vede benissimo recita un detto ed è quello che sicuramente starà pensando Federica Pellegrini VOTO 10. L’ex campionessa di nuoto ha dovuto fare i conti con il caos e lo scompiglio per l’esclusione del suo maestro Angelo Madonia, non solo per essere sbottato fuori luogo con Selvaggia Lucarelli ma anche per i suoi comportamenti con la sua allieva spesso lasciata solo nella Sala delle Stelle durante la diretta e poco presente alle prove. All’ex nuotatrice è stato affidato un nuovo maestro, Samuel Peron ma alla vigilia della puntata si è infortunato, si è deciso allora di correre ai ripari richiamando in pista Pasquale La Rocca! Insomma un colpo di scena dietro l’altro.

Nina Zilli costretta di nuovo al ritiro, VOTO 10. La cantante sin dall’inizio ha incantato tutti per la sua grazia e la sua eleganza, grazie alle coreografie originali, fresche e tecnicamente compresse del suo maestro, la cantante, grazie alla sua ottima esecuzione, era candidata alla vittoria gli infortuni l’hanno fermata ma con caparbietà e determinazione non ha mai mollato preparandosi al meglio per il ripescaggio e invece ieri durante le prove ha avvertito un dolore fortissimo che l’ha costretta a fermarsi e poi la diagnosi implacabile: grossa contusione e costole rotte. Nina Zilli, che quasi sicuramente avrebbe vinto lo spareggio, è stata invece costretta al ritiro definitivo tra la sua delusione, le lacrime di Pasquale La Rocca e l’ovazione del teatro. Il titolo di vincitrice morale di questa edizione di Ballando con le stelle 2024 è suo per determinazione, coraggio e forza di volontà nonostante tutto.

Le pagelle Ballando con le stelle 2024 continuano con i voti dei concorrenti al ripescaggio finale. Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina VOTO 8, il comico napoletano si è cimentato in uno showdance pieno di ritmo ed energia che ha stupito tutti persino la giuria che ha rivelato a gran voce che non solo è stata la sua migliore performance in tutte le varie puntate ma anche con ottime probabilità di vittoria. Con l’aria di colui a cui non frega niente l’attore si è divertito, ha divertito e si è lasciato andare. Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen VOTO 10 il ballo non è il suo, ma per la determinazione, forza di volontà e capacità di stare sul palco si merita il massimo dei voti, apprezzato anche sui social.

Ed allo spareggio finale per aggiudicarsi l’ultimo posto alla finale di Ballando con le stelle 2024 ci finiscono proprio Massimiliano Ossini e Francesco Paolantoni. Ad avere la meglio alla fine con un colpo di scena clamoroso sono Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.

Sonia Bruganelli con Carlo Aloia VOTO 4 per colpa soprattutto del suo fidanzato Angelo Madonia che da casa per invitare i suoi follower a votare ha postato la sua card e non quella della sua ex partner Federica Pellegrini gesto molto poco elegante. Nonostante la giuria non le abbia mai risparmiato commenti velenosi e frecciate, per il fatto di aver incassato le critiche con fare la vittima e gli attacchi al programma durante l’intervista a Belve da Francesca Fagnani la rendendo poco empatica. Sui social sono in molti a non apprezzarla e trovarla antipatica.

Si passa ai probabili vincitori di Ballando con le stelle 2024, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice VOTO 9. La conduttrice si esibisce in una coreografia dedicata alla figlia Alice sulle note di combattente di Fiorella Mannoia. Tecnicamente perfetta ma sempre e continuamente accusata di essere troppo perfetta e poco empatica, forse la conduttrice paga lo scotto della poca simpatia l’unico vero ostacolo alla vittoria finale. Federica Nargi e Luca Favilla VOTO 9,5, anche l’ex velina di Striscia la notizia ha dedicato l’esibizione di questa sera alle figlie Sofia e Beatrice commuovendo tutti, in questa esperienza si è mostrata senza filtri conquistando giuria e pubblico con il suo talento e la sua vitalità. Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti VOTO 8,5 ha dedicato la vittoria al fratello Nicola Giovanni Civetta mentre la sua esibizione come sempre è stata impeccabile ed anche lei è tra le probabili vincitrici.

Si chiudono le nostre pagelle di Ballando con le stelle 2024 della semifinale con Tommaso Marini e Sophia Berto VOTO 8 ultimi ad esibirsi ma sempre allegri, freschi e frizzanti il ‘popolo della notte’ e con loro ma anche la giuria e sui social in molti considerano il campione di scherma una bellissima scoperta e Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli VOTO 8. In ogni sua esibizione crea un quadro con un perfetto bilanciamento tra passi, presenza scenica e doti attoriali ed anche in questa semifinale non ha deluso le aspettative. Forse un po’ troppo osannato dalla giuria e del programma e per questo sui social in molti lo stroncano. Tuttavia rimane tra i papabili candidati al podio o addirittura alla vittoria.