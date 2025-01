La vita privata e sentimentale di Francesco Paolantoni resta indubbiamente un bel rebus. Non è chiaro infatti se il comico partenopeo sia single o fidanzato, dopo le tanti voci discordanti sulle questioni di cuore. Di sicuro in passato ha condiviso un pezzo di strada con Paola Cannatello, una donna incontrata all’interno del mondo dello spettacolo. Autrice di grande talento, Paola ha seguito a lungo Francesco Paolantoni, oltre a contribuire alla realizzazione di programmi come Ottavo nano, Mmmhh e Bra, braccia rubate all’agricoltura.

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, la compagna storica di Paolantoni ha ricordato i loro inizi sentimentali, facendo anche chiarezza sul loro attuale status sentimentale. “Cominciammo ad andare in tournée e io mi accorsi che nelle cene del dopo teatro Francesco, nonostante in scena fosse serissimo, teneva banco con la sua ironia e già cominciava a proporre alcune delle figure a cui poi abbiamo dato anima insieme”, il racconto di Paola.

Tra alti e bassi, la coppia è poi arrivata ad un punto apparentemente di non ritorno e alla rottura. Dopo aver trascorso diversi anni distanti l’uno dall’altro, pare però che Paolantoni e la sua ex compagna abbiano voluto riprovarci, dopo essersi ritrovati quasi per caso. “Siamo ancora e sempre una coppia e abbiamo raggiunto un nostro equilibrio meraviglioso”, ha raccontato lei in un passaggio al Corriere della Sera.

Francesco Paolantoni e la compagna si sarebbero ritrovati nel 2015, ma da allora avrebbero deciso di vivere la loro relazioni più nell’ombra che mai. “Evitiamo i posti con fotografi sia per pudore sia perché ci facciamo i fatti nostri. Non siamo quindi una coppia pubblica, ma nostra”, ha precisato l’autrice.

