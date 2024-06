Papa Francesco, udienza con i comici: da De Sica a Pio e Amedeo/ Anche stranieri: ci sarà Whoopi Goldberg

Papa Francesco ha organizzato in collaborazione con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione e il Dicastero per la Comunicazione un’udienza con i più famosi comici italiani e non. L’incontro, come riportato da Avvenire, si svolgerà al Palazzo Apostolico, alle ore 8.30 di venerdì 14 giugno. L’obiettivo è quello di avvicinare la Chiesa cattolica a questo mondo, che il Pontefice ha sempre apprezzato.

“Il senso dell’umorismo è una grazia che io chiedo tutti i giorni”, ha ripetuto più volte il Santo Padre. La comicità, per il Papa, è tutt’altro che una sciocchezza. Anzi, offre numerosi benefici all’anima di chi la pratica e di chi la ascolta. “L’umorismo ti solleva, ti fa vedere il provvisorio della vita e prendere le cose con uno spirito di anima redenta. È un atteggiamento umano, ma è il più vicino alla grazia di Dio”, aveva detto Francesco a Tv2000 qualche anno fa. Adesso avrà l’occasione di circondarsi di persone che di questo ne hanno fatto un mestiere, oltre che una passione.

I partecipanti all’udienza di Papa Francesco con i comici

La lista dei comici invitati all’udienza organizzata da Papa Francesco è lunga: si tratterà di professionisti di ben quindici nazionalità diverse. Alcuni, per l’occasione, partiranno da molto lontano. Altri, invece, sono più noti nel nostro Paese. È il caso ad esempio di Carlo Verdone, Giovanni e Giacomo del noto trio, Pio e Amedeo, Luciana Littizetto, Massimo Boldi, Lino Banfi, Gerry Calà, Raul Cremona, Giorgio Panariello, Giovanni Vernia, Silvio Orlando, Valerio Lundini, Caterina Guzzanti, Andy Luotto, Enrico Beruschi, Cristian De Sica, Nino Frassica, Gene Gnocchi e Giovanni Scifoni. A rappresentare gli Stati Uniti invece saranno Jimmy Fallon, noto per Saturday Night Live, e Whoopi Goldberg, la celebre suora di Sister Act.

“L’incontro tra Papa Francesco e gli attori comici del mondo si propone di celebrare la bellezza della diversità umana e di promuovere un messaggio di pace, amore e solidarietà, e si preannuncia come un momento significativo di dialogo interculturale e di condivisione di gioia e speranza”, si legge nella nota con cui è stato annunciato l’appuntamento.











