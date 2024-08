Il sottosegretario del lavoro Claudio Durigon vorrebbe accantonare una parte del TFR da destinare alla pensione complementare. Ad intervenire sulla vicenda è il giornalista, saggista e matematico Beppe Scienza che ha dato la sua opinione – decisamente critica – al Fatto quotidiano.

Beppe Scienza ipotizza le criticità che potrebbero sorgere se ai problemi attuali tagliassimo obbligatoriamente anche una parte del TFR. Per finanziare la misura di Durigon il l’accantonamento potrebbe ammontare a circa il 25% del Trattamento di Fine Rapporto.

Pensione complementare: i problemi dell’idea di Durigon

L’idea di Claudio Durigon è garantire una pensione complementare più ricca che possa risolvere il gap tra il futuro assegno previdenziale e l’importo che potrebbe essere troppo basso rispetto ai costi della vita.

Il nostro Paese è in sofferenza economica e lavorativa: tra i costi per monitorare l’evasione fiscale (come ad esempio le false partita IVA); il precariato e il poco lavoro, tagliare una parte del TFR potrebbe aggravare la situazione attuale.

La soluzione proposta da Durigon potrebbe essere sensata per una minorità (coloro che hanno un reddito importante il cui taglio del TFR sarebbe “superfluo” anche nel lungo periodo).

La soluzione con il Fondo di Solidarietà

La soluzione proposta da Beppe Scienza – per rendere sostenibile la futura pensione complementare – sarebbe quella di agevolare la tassazione sui rendimenti dei fondi previdenziali per i lavoratori oltre un certo reddito (applicando il 17,5% piuttosto che l’attuale 20%) e destinare il 2,5% di tale quota in un Fondo di Solidarietà.

Questa opzione risolverebbe – almeno in parte – le criticità odierne. Infatti i lavoratori godrebbero di un risparmio fiscale non indifferente, mentre lo Stato non deve rinunciare a nulla in quanto aumenterebbero i rendimenti delle società del risparmio gestito e dei fondi complessivi.

Il capitale accumulato nel complessivo potrebbe essere gestito diversamente e presso un fondo CdP o fondo pubblico. Già in questo modo sarebbe possibile accumulare centinaia di milioni nel più breve periodo).