Nella prossima manovra le pensioni minime potrebbero ricevere un nuovo adeguamento. La cifra ipotizzata sarà ben lontana da quella desiderata da Forza Italia, che punta a portarle a mille euro al mese.

Secondo lo studio effettuato da Uil pensionati le prossime pensioni minime potrebbero essere incrementate a 625,83€ (contro i vecchi 614,77€). Anche se – come già detto – le ambizioni di Forza Italia sarebbero state ben più alte (volendo almeno 1.000€).

Portare le pensioni minime – con le risorse finanziarie attuali – a mille euro sarebbe infattibile. Lo è quasi alzandole a 650 euro al mese, visto che quest’operazione costerebbe circa un miliardo di euro.

Le spese potrebbero essere ricavate dal costo improprio dell’INPS destinato all’assistenza e dalle tax expenditures. Ciò riuscirebbe a colmare il gap tra l’adeguamento pensionistico allo stile di vita e alla rivalutazione sugli assegni.

Il segretario della Uil pensionati, Carmelo Barbagallo ha spiegato le sue preoccupazioni:

Temiamo che il governo voglia di nuovo fare cassa sui pensionati, tornando al meccanismo più iniquo e sfavorevole per i trattamenti pensionistici superiori a 4 volte quello minimo. La rivalutazione non è un aumento ma l’unico strumento che hanno i pensionati per recuperare in modo parziale l’inflazione dell’anno precedente.