PERCHÉ ADRIANA VOLPE E GIANCARLO MAGALLI AVEVANO LITIGATO? I MOTIVI

Perché Adriana Volpe e Giancarlo Magalli avevano litigato? Questo pomeriggio, nel corso della puntata domenicale di “Verissimo”, i riflettori saranno tutti puntati sulla partecipazione in coppia del 77enne conduttore televisivo e della collega ed ex modella negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin. Dopo sette anni di querelle, tra polemiche social e code in tribunale -con la recente condanna dell’autore tv al pagamento di una multa e una provvisionale per gli insulti su Facebook alla 51enne trentina con allusioni alla sua carriera- i due potrebbero siglare ufficialmente la pace. E, in attesa di scoprire cosa racconteranno due volti storici del servizio pubblico nel talk show di Canale 6, possiamo ricostruire una delle diatribe mediatiche più velenose degli ultimi tempi e spiegare perché Adriana Volpe e Giancarlo Magalli avevano litigato.

Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino/"Mi è stata vicino quando...", poi l'aneddoto sul matrimonio

Tutto era cominciato infatti nel 2017 e, a ripercorrere oggi le tappe di questa vicenda, era difficile almeno inizialmente prevedere gli sviluppi che avrebbe avuto e poi anche il seguito nelle aule di un tribunale: ma perché Adriana Volpe e Giancarlo Magalli avevano litigato e cos’ha portato due personaggi televisivi così in vista a esacerbare una polemica che è durata anni? Come si ricorda, i due si erano conosciuti professionalmente conducendo “I Fatti Vostri” ma ben presto, come il pubblico del programma ricorda, erano emerse tensioni o comunque uno scarso feeling tra di loro davanti alle telecamere. Tutto era cominciato con le battute della Volpe sull’età del decano della tv (“Oramai fai 70 anni, no?”) e la replica del conduttore che la apostrofava come “rompipalle”: ad ogni modo, piccole scaramucce e niente in confronto a ciò che sarebbe venuto dopo.

Adriana Volpe a Verissimo, chi è/ "Sono stati mesi difficili", dalla brusca separazione ad un nuovo amore

VOLPE-MAGALLI, PACE DOPO LA CONDANNA? “CI SIAMO COMMOSSI E…”

Per provare a capire perché Adriana Volpe e Giancarlo Magalli avevano litigato dobbiamo ricordare una intervista a ‘Chi’ sempre nel 2017 in cui, parlando del polverone mediatico dei favori sessuali diffusi nel mondo dello showbiz, nostrano e non, il presentatore aveva fatto delle presunte allusioni nei confronti della collega e il suo percorso professionale, rincarando poi la dose in un post su Facebook in cui aveva scritto “Se sapessero come fa a lavorare da 20 anni…”, scatenando la reazione durissima della conduttrice che lo accusava di offendere non solo lei, ma pure suo marito e la stessa Rai. “Ho incassato sempre, in tutti questi anni. Trovo giusto pretendere giustizia quando si subisce una violenza di questo tipo”. Da lì era partita la cosa giudiziaria della vicenda che si è trascinata fino ai giorni nostri con la condanna di Magalli.

Marco Bacini, chi è ll compagno di Federica Panicucci/ "È sempre presente e ama i miei difetti"

Tutto finito? Non sappiamo cosa racconteranno i due colleghi nell’intervista a “Verissimo” che ci accingiamo a vedere ma per spiegare perché Adriana Volpe e Giancarlo Magalli avevano litigato è bene dare conto di un paio di tappe intermedie della polemica. Dopo i fatti del 2017, le loro strade, professionalmente parlando, si erano incrociate solo nel 2019: poi la denuncia per diffamazione da parte della Volpe e la spiegazione dei motivi della querelle di quest’ultima ancora alla Toffanin (“Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. Io non gli sono mai stata simpatica (…) Soffriva il dover condividere gli spazi”) e nuovi botta e risposta, fino agli ultimi sviluppi con la condanna del conduttore e le rivelazioni a “Domenica In” che sembravano anticipare la riconciliazione, dopo un periodo passato a combattere una malattia. “Ho fatto pace con Adriana Volpe (…) Sono uno che fa battute e il guaio è che tutti credono che faccio sempre battute cattive ma non ho mai parlato male di nessuno (…) Con lei ci siamo abbracciati in tribunale, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco”.