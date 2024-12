Perché Affari Tuoi non va in onda oggi? Salta la puntata del 24 dicembre 2024: i motivi

Gli appassionati di uno dei giochi più avvincenti di Rai1 oggi saranno orfani del loro programma preferito, perché Affari Tuoi oggi non va in onda? La puntata di questo martedì 24 dicembre 2024, Vigilia del Santo Natale, salta per un motivo molto semplice: verrà trasmessa l’apertura della Porta Santa per il Giubileo 2025. A partire dalle 18:40 Papa Francesco celebra la Santa Messa di Natale a cura del TG1 e Rai Vaticano e in collegamento con Vatican Media. Per questo motivo salta anche la puntata di oggi de L’Eredità.

Dopo la Santa Messa di Natale, inoltre, verrà trasmesso a partire dalle 21.30 circa lo Speciale di A Sua Immagine con Lorena Branchetti. Sempre in occasione del Natale, Lorena Bianchetti incontrerà il Presidente della CEI per scambiarsi i consueti auguri agli italiani. Un appuntamento speciale, un’occasione di festa, ma anche di profonda riflessione sull’intero anno che si avvicina al suo termine. Per questo motivo il palinsesto di Rai1 nella giornata di oggi subirà delle variazioni ed il game show campione di ascolti condotto da Stefano De Martino si fermerà.

Quando torna in onda Affari Tuoi? Cambia la programmazione del quiz di Stefano De Martino

Svelato perché il game show di Rai1 non va in onda oggi, non resta che specificare quando torna in onda Affari tuoi, verrà regolarmente trasmesso a partire da domani mercoledì 25 dicembre 2024 con un nuovo appuntamento, sempre a partire dalle 20.35 circa e fino alle 21.35 su Rai1. E non è tutto, c’è anche un’altra novità, il programma di Stefano De Martino andrà in onda anche il sabato a partire dal 28 dicembre 2024. Nelle scorse settimane il programma aveva lasciato spazio a Ballando con le stelle 2024 ed adesso che lo show di Milly Carlucci è finito Affari Tuoi andrà in onda anche il sabato. Del resto gli ascolti sono ottimi e soddisfacenti con una media di 6 milioni di spettatori e il 28.21% di share.