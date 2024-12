Il conduttore del momento, Stefano De Martino, questa sera sarà ospite all’evento speciale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, “Cena di Natale“, insieme a Gianni Morandi. In collegamento da Roma, poi, ci saranno Francesca Fagnani e Alberto Angela. Nonostante le cronache private del presentatore di Affari Tuoi siano da tempo sotto i riflettori, andiamo a conoscere meglio chi è Stefano De Martino, scavando curiosità e retroscena inediti sulla sua vita e carriera.

Stefano De Martino nasce a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 3 ottobre 1989 da Enrico De Martino e Maria Rosaria Scassillo. Lo showman ha una sorella di nome Adelaide, che l’ha recentemente reso zio per la prima volta, e un fratello di nome Davide. E’ stato proprio il padre, ex ballerino, a trasmettere a Stefano la passione per la danza, iniziando a studiare questa disciplina a soli 10 anni. Nel 2007, arriva la prima grande occasione quando vince una borsa di studio a New York, al Broadway Dance Center, per poi iniziare a lavorare con la coreografa Macia Del Prete per Oltre Dance Company.

Curiosità sulla carriera di Stefano De Martino: da Amici ad Affari Tuoi

La vera svolta per Stefano De Martino arriva nel 2009, quando entra nella Scuola di Amici come ballerino di Garrison. Grazie al talent show di Maria De Filippi, raggiunge una grande popolarità e vince una borsa di studio con la Complexions Contemporary Ballet, andando poi a studiare e ballare in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Anni dopo, Stefano raccontò che andare all’estero in quel momento fu una salvezza, permettendogli di non essere sopraffatto dalla fama del momento.

Una volta tornato, nel 2010, diventa uno dei ballerini professionisti di Amici, e, nel 2015, inizia una nuova avventura come conduttore del daytime del talent show. Nel 2018, decide di mettere in pausa la danza, per sbarcare in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi. Un’esperienza che lui stesso ha definito particolarmente impegnativa. Da lì, approda in Rai: prima al timone di Made in Sud, poi al Festival di Castrocaro, fino a conquistare il pubblico di Rai 2 con Bar Stella e Stasera Tutto è Possibile. La vera consacrazione arriva quest’anno, quando gli viene affidata la conduzione di Affari Tuoi, ereditando il ruolo da Amadeus.

Gli amori di Stefano De Martino: i tradimenti ad Emma Marrone e l’addio definitivo a Belen Rodriguez

Soprattutto nei primi anni della sua carriera, Stefano De Martino è stato costantemente al centro delle cronache rosa. Nella Scuola di Amici, conosce Emma Marrone, con la quale inizia un fidanzamento di due anni tra alti e bassi. Dopo un anno insieme, arriva la prima rottura, quando De Martino tradisce la cantante con l’allora allieva di Amici, Giulia Pauselli. Poco dopo, i due tornano insieme, ma nel 2012 Stefano ci ricasca e lascia Emma per Belen Rodriguez, della quale s’innamora follemente.

Nel 2012 si fidanza con Belen, che lo renderà padre appena un anno dopo del piccolo Santiago. Nel 2013 arriva il matrimonio, ma, anni dopo, i due si separano. Da lì, la coppia torna insieme due volte, prima nel 2019 e poi nel 2022. Nel 2023, c’è l’addio (pare) definitivo tra i due, con la showgirl argentina che l’ha accusato di averla tradita con ben 12 donne. Pochi giorni fa, in un’intervista a Vanity Fair, ha confessato di essere single, escludendo un ritorno con la Rodriguez: “Non succederà più, siamo ufficialmente divorziati”.