Mirco e Giulia: cos’è successo a Temptation Island 2024 settembre

Mirco e Giulia sono tornati insieme dopo il percorso travagliato a Temptation Island 2024 settembre? Insieme da nove anni, hanno partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia per risolvere alcuni problemi dovuti al diverso carattere e alle continue incomprensioni tra i due. Giulia, in particolare, non ha nascosto la sofferenza che prova ogni volta che, in seguito ad una discussione, era costretta a lasciare la casa di proprietà di Mirco. All’interno del villaggio, dopo aver trascorso le prime puntate in sordina, Mirco si è avvicinato alla tentatrice Alessia con cui si è concesso anche un weekend romantico.

Le parole di Mirco, ma anche i suoi atteggiamenti con la single, hanno portato Giulia a reazioni forti fino a chiedere il falò di confronto ricco di accuse e ripicche.

Mirco e Giulia: l’addio al falò di confronto a Temptation Island 2024 settembre

Grande delusione per Giulia durante il falò di confronto a Temptation Island 2024 settembre durante il quale Mirco accusa la fidanzata di non essere cambiata per niente e di essere solo una criticona nei suoi confronti. Alla fine, ammette di provare ancora un sentimento per lei ma di non poter portare avanti la relazione deludendo Giulia che sperava in un epilogo diverso.

“Quando chiamo la ditta di traslochi, nemmeno il materasso gli resta. Voglio tutto fino all’ultimo centesimo. Voleva addirittura che chiedessi 10mila euro a mio padre per finire i lavori a casa sua. Sapevo che era una mer**. In bocca al lupo a chi se lo prenderà perché questo non vuole spendere un euro, non si esce di casa“, le dure parole di Giulia.

Mirco e Giulia: cos’è successo dopo Temptation Island 2024 settembre

“Devo trovarmi uno con i soldi, come dice la sua cara mammina. Meglio uno con i soldi e che mi vuole bene”. Con queste parole, Giulia ha concluso il percorso a Temptation Island 2024 settembre e tutto fa pensare che la situazione tra lei e Mirco non si sia affatto risolta.

Tutto, però, sarà più chiaro durante l’ultima puntata di Temptation Island 2024 settembre durante la quale Mirco e Giulia torneranno nel villaggio per raccontare a Filippo Biscigli gli sviluppi della loro storia. Dopo l’addio, si saranno rivisti per organizzare il trasloco? Lo scopriremo solo questa sera.