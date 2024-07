Perché Segreti di Famiglia non va in onda oggi, 14 luglio 2024?/ Palinsesto Canale5 stravolto: quando torna

Segreti di famiglia oggi la puntata del 14 luglio 2024 non va in onda: al suo posto Ho cercato il tuo nome

I cambiamenti improvvisi di palinsesto su Canale5 continuano e dopo gli spostamenti delle dizi turche sia daily come Endless Love e My Home My Destiny che in prime time come Terra Amara e La rosa della vendetta, oggi 14 luglio 2024 non va in onda Segreti di famiglia, perché? Le modifiche al palinsesto di Canale 5 sono dovute, principalmente, alla messa in onda della finale degli Europei di calcio. L’attesissimo scontro Spagna-Inghilterra, infatti, andrà in onda in diretta nella stessa fascia oraria su Rai1. E per evitare lo scontro diretto – con conseguente rischio di tracollo di ascolti per la serie turca – i vertici di Cologno Monzese hanno optato per una modifica del palinsesto.

Questa sera a partire dalle 21. 30 al posto di Segreti di famiglia va in onda il film Ho cercato il tuo nome, un’intensa storia d’amore con Zac Efron. La pellicola parla di Logan, un marine che, sopravvissuto alla missione in Iraq grazie alla foto di una sconosciuta, parte alla ricerca della ragazza. Quando torna in onda Segreti di famiglia? La fiction non è stata sospesa ma solo sposata nella serata di mercoledì 17 luglio, dove verranno trasmessi 3 episodi. Al momento non è stato svelato se questa sarà la collocazione definitiva della serie anche per le prossime settimane di programmazione, o se tornerà nella sua collocazione consueta a partire da domenica 21 luglio.

Segreti di famiglia, anticipazioni 5a puntata del 17 luglio: Ceylin sospetta Yekta dell’omicidio di Inci

Per quanto riguarda, infine, le anticipazioni di Segreti di famiglia e cosa succederà nella puntata del 17 luglio 2024 si scopre che Eren nonostante sia tenuto sotto stretta osservazione da Pars deciderà di aiutare Ceylin a trovare il taxi su cui è salita Inci la notte dell’omicidio. Ilgaz sorprenderà Engin ad annusare una sciarpa per sentire il profumo di Ceylin, ed inizierà a sospettare che il ragazzo si sia invaghito di lei. Ceylin a casa della famiglia di Engin troverà una barchetta di carta, come quelle che costruiva Inci, e si convincerà che l’assassino di sua sorella viva in quella casa. I suoi sospetti saranno diretti inizialmente verso Yekta.

Le anticipazioni su Segreti di famiglia svelano poi che Ceylin e Ilgaz si confronteranno sui sospetti, per la Erguvan l’assassino di sua sorella Inci è Yekta, mentre Ilgaz, invece, sospetta dell’omicidio Engin. I due avvocati a questo punto di tenderanno una trappola per far uscire allo scoperto il vero colpevole, coinvolgendo Parla e la famiglia di Ceylin. Tutto però prende una piega inaspettata quando Metin riceverà una drammatica telefonata: suo figlio Cinar è stato accoltellato in carcere e deve essere operato d’urgenza. Dopo ore d’ansia e preoccupazione arriverà la buona notizia: Cinar è fuori pericolo.











