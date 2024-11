Pierpaolo Petrelli: “Ho preso a cuore Rocky Balboa”

Pierpaolo Petrelli dalla tv e i reality show al palco dei teatri. L’attore, oltre che personaggio tv con alle spalle la partecipazione a vari programmi come il Grande Fratello Vip, è protagonista di “Rocky”, dal 18 ottobre nei teatri italiani. L’ex concorrente del GF Vip, dove ha conosciuto la compagna Giulia Salemi, ha partecipato già ad una serie di programmi di successo come “Tale e quale show” e ha avuto modo di dimostrare il suo grande talento nelle imitazioni e non soltanto. Lo spettacolo musicale che porta in giro per l’Italia è ispirato al film vincitore di tre premi Oscar con la regia di Luciano Cannito e Giulia Ottonello nei panni di Adriana.

Ospite di “Unomattina in famiglia”, Pierpaolo Petrelli racconta: “Il personaggio di Rocky Balboa? C’è questa contrapposizione del Rocky da Philadelphia e quello da Maratea. Lui è un ragazzo con origini meridionali, ha a che fare con il Sud e questa parte ci accomuna. La parte che ho preso più a cuore è questo ragazzo che lo danno tutti per sconfitto. Gli dicono ‘Ma dove vai, stai per andare a combattere contro il campione del mondo, non avrai vita facile’. E invece lui incassa i pugni contro tutti e riesce a rimanere in piedi e vince“.

Pierpaolo Petrelli: “Il teatro una grande scuola, c’è energia”

Pierpaolo Petrelli, a “Unomattina in famiglia”, parlando del suo impegno in “Rocky”, il musical dal 18 ottobre 2024 nei teatri italiani, spiega: “Tanti mostri della tv fanno teatro e ora ho capito il motivo. Il teatro è energia pura, un po’ come Anteo. Hai un contatto con il pubblico diretto, un feedback immediato. Se la gente applaude, vuol dire che è andata bene. È una grande scuola, c’è energia dal pubblico al palco e viceversa”. L’esperienza in “Rocky”, dunque, ha soddisfatto Petrelli.