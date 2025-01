Pippo Baudo, ex marito di Katia Ricciarelli: chi è e la carriera

A lungo Katia Ricciarelli è stata sposata con il re della televisione italiana, Pippo Baudo. I due si sono uniti in matrimonio nel 1986 per poi separarsi poco prima di fare vent’anni insieme, nel 2004, e divorziare ufficialmente solamente qualche anno dopo, nel 2007. Pippo Baudo, nato in provincia di Catania nel 1936, dieci anni prima della futura moglie, è il conduttore televisivo più conosciuto, simbolo del piccolo schermo italiano. Dopo l’esordio in teatro, si è laureato in giurisprudenza all’Università di Catania, con l’idea di seguire la carriera del papà, appunto avvocato. L’interessamento per il mondo dello spettacolo lo ha portato a scrivere e prendere parte a una serie di spettacoli, esordendo in tv nel 1959 nel varietà “La conchiglia d’oro” di Enzo Tortora.

Negli anni a seguire ha esordito anche come conduttore televisivo per una serie di programmi e ottiene sempre più successo in Rai, all’epoca unica piattaforma. Sono arrivati invece negli anni Ottanta i primi Festival di Sanremo condotti, nel 1984, 1985 e 1987, fino a diventare un simbolo del concorso canoro. Nell’autunno del 1987 ha firmato con la Fininvest, diventando direttore artistico di Canale 5. Tornato in Rai, dal 1992 al 1996 ha condotto cinque edizioni consecutive del Festival di Sanremo, venendo nominato anche direttore artistico. Anche negli anni 2000 non sono mancate le conduzioni del Festival, mentre negli ultimi anni si è un po’ ritirato dalle scene, per godersi la meritata pensione.

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, ecco perché si sono lasciati: i motivi

Katia Ricciarelli e l’ex marito Pippo Baudo non hanno mai avuto figli ma come raccontato proprio dalla soprano, ne hanno perso uno. “Io e Pippo Baudo abbiamo perso un figlio prima di sposarci e abbiamo provato ad averne un altro con la procreazione assistita” ha rivelato la cantante di Rovigo, che è stata legata al conduttore da un grande amore. “L’ho amato molto e sono stata gelosissima anche se prima di lui avevo avuto amori importanti e grandi passioni” ha spiegato. Ma perché è terminato questo grande amore? Le assenze e la mancanza di dialogo hanno deciso il loro destino, facendo tramontare il loro rapporto.