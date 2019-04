Di Maio “Lega vuole Governo con Berlusconi”/ Crisi totale, Salvini “nella sua testa”

18-19 aprile 2019, la crisi del Governo Lega-M5s è servita: le indagini su Armando Siri, la richiesta conseguente di dimissioni da Di Maio e tutto il board grillino, poi ancora lo scandalo Ama su Virginia Raggi e la medesima “mossa” di Salvini e soci contro la sindaca. Tutto questo sta generando un vero e proprio effetto deflagrante nel Governo che già faticava a tenere a bada i nodi aumento Iva, Flat tax e Decreto Crescita, per non parlare delle imminenti Elezioni Europee: “last but not least”, il messaggio Facebook di questa mattina apparso sulla pagina di Luigi Di Maio a dir poco incendiario. «Anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo. Lo aveva già fatto con la Tav. Sembra ci siano persino contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo. Sono pieni i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo gravissimo. Sono davvero sbalordito. Trovo grave che si prenda sempre la palla al balzo per minacciare di buttare via tutto. Ma dov’è il senso di responsabilità verso i cittadini? Dove è la voglia di cambiare davvero le cose, di continuare un percorso, di migliorare il Paese come abbiamo scritto nel contratto?». Parole durissime che vedono in Salvini il responsabile ultimo per non voler dimissionare il fidato Siri e voler far saltare il banco, addirittura con Forza Italia «sono pronti a far saltare tutto e a tornare con Berlusconi? Questo è il valore che danno all’Italia? Scusatemi, ma è stato proprio il MoVimento 5 Stelle a bloccare i tentativi del sottosegretario leghista Siri di introdurre alcune misure diciamo un po’ controverse. E anche i giornali oggi ne danno conto. Noi ce le ricordiamo: quando arrivarono sui nostri tavoli ci sembrarono strane e le bloccammo. Questo dimostra che gli anticorpi del Movimento ci sono e sono ancora forti. Senza di noi chissà cosa sarebbe accaduto».

SALVINI REPLICA A DI MAIO

Un Di Maio all’assalto che promette fuoco e ferro nei prossimi giorni qualora la Lega non facesse un passo indietro sulle vicende Siri e Raggi: per capire l’aria che tira e la fatica che farà il Premier Conte questa volta a mediare, basta leggere la replica diretta che Salvini ha “mandato” al collega vicepremier «Macché crisi di governo! La Lega vuole solo governare bene e a lungo nell’interesse degli italiani, la crisi di governo è solo nella testa di Di Maio che farebbe bene a non parlare di porti aperti per gli immigrati e a controllare che il reddito di cittadinanza non finisca a furbetti, delinquenti ed ex terroristi». La questione morale e l’etica “tirata” in ballo da Di Maio viene prontamente replicata dal leader della Lega che al momento non intende “dimissionare” il Sottosegretario Siri né tantomeno mollare la battaglia su Roma contro Virginia Raggi. A corredo dello scontro, secondo Il Messaggero, circolerebbero alcuni sms mandati da Salvini ai suoi collaboratori in cui il grado della lite nel Governo è ancora più grave: «Questi grillini sono delle mer**». Non solo, in un dialogo tra Conte e Salvini – sempre secondo i retroscena dei giornali – il vicepremier attacca «Guarda che così non si va da nessuna parte. Con gli insulti non risolvete nulla. Con gli attacchi personali non ottenete niente. Sappiate che Siri non si dimette. Né ora né mai. Ma di che stiamo parlando? Con questo atteggiamento state bloccando il Paese solo per le elezioni europee. Ma allora ditelo, ditelo che volete far saltare tutto».

