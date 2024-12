Preferito Grande Fratello 2024, chi è? Testa a testa tra Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes

È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2024 in onda questa sera, lunedì 23 dicembre 2024 ed in nomination c’è letteralmente mezza casa: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Tommaso Franchi e Bernardo Cherubini. Questo televoto, però, sarà molto particolare perché finalizzato non all’eliminazione ma all’immunità e decreterà il preferito Grande Fratello 2024 chi è. E stando ai sondaggi ufficiali c’è un testa a testa tra tre concorrenti: Lorenzo, Helena e Javier.

Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier Martinez: chi è il preferito del Grande Fratello 2024. In testa nei sondaggi c’è la modella brasiliana con il 39,64% di preferenze seguita a poca distanza da Javier Martinez con il 21,61% di voti a favore ed infine da Lorenzo Spolverato con il 16,75% di preferenze. Non stupisce che i concorrenti più veterani si giochino la vittoria dell’immunità. Lorenzo è al centro del gossip da mesi per la sua travagliata storia con Shaila, anche se i due si sono lasciati nei giorni scorsi. Ed anche Helena, nelle ultime settimane attaccata da molti concorrenti, ha alimentato le dinamiche del reality condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello 2024, fuori dai giochi per l’immunità: Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini

Chi sarà il preferito Grande Fratello 2024 tra Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier Martinez? Inutile dire che gli altri tre in nomination hanno percentuali di gradimento talmente basse che è difficile ipotizzare una rimonta e sono già fuori dai giochi. Scendendo nello specifico nei sondaggi di ForumFree le preferenze per il fratello di Jovanotti sono solo del 2.43% di poco maggiore è quella di Emanuele Fiori (3,44%) mentre la percentuale di preferenze della Miss Italia in carica è di 5,47%. I tre nuovi gieffini pagano lo scotto di essere entrati per ultimi e dunque non aver ancora conquistato i telespettatori. Per sapere chi vincerà l’immunità, tuttavia, è necessario seguire la puntata in onda questa sera, 23 dicembre 2024, a partire dalle 21.35 circa su Canale5.