Previsioni meteo oggi 13 giugno 2024, allerta arancione in Lombardia/ Quando inizieranno piogge e temporali

Le previsioni meteo per l’Italia in queste ore e nei prossimi giorni regalano ancora una situazione di incertezza e instabilità al Nord e al Centro. Tutta colpa di una perturbazione che è giunta sull’Italia dalla Scandinavia, come ha segnalato SkyTg24.it, e che ha portato aria fresca e forti temporali. Ma vediamo cosa aspettarci nelle prossime ore e nei prossimi giorni, a cominciare dal Nord, dove non sono da escludere delle piogge sparse in particolare nella zona orientale della Lombardia, ma anche in Liguria, soprattutto a Levante.

Con il passare delle ore il tempo migliorerà, visto che la perturbazione del nord Europa proseguirà verso il centro, andando ad interessare le regioni Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali anche con la grandine. Al Sud, invece, proseguirà il bel tempo salvo qualche raro piovasco in Sicilia e in Calabria, quindi una situazione stabile e asciutta grazie al posizionamento dell’anticiclone africano.

PREVISIONI METEO, ANCORA PIOGGE E TEMPORALI AL NORD: ALLERTA ARANCIONE E GIALLA IN MOLTE REGIONI

Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un’allerta di colore arancione e gialla sulla Lombardia, nonché gialla su alcune zone di Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo. In ogni caso il clima sarà mite, con temperature massime attorno ai 21-24 gradi sulle città, quindi un “tempo” più da primavera che da inizio estate.

Al centro l’aria fresca porterà temporali soprattutto su Umbria, Marche e Abruzzo, con temperature comprese fra i 23 e i 26 gradi, mentre al sud, come detto sopra, ci sarà bel tempo, con clima sereno e poco nuvoloso, e temperature comprese fra i 25 gradi di Potenza e i 33 di Bari, quindi già estate piena nella splendida Puglia. Per la giornata di domani, 14 giugno, al Nord cielo nuvoloso o coperto con possibili temporali sui settori alpini nel pomeriggio e temperature massime comprese fra i 17-19 gradi e i 26 gradi di Bologna.

PREVISIONI METEO, ANCORA PIOGGE E TEMPORALI AL NORD: COSA SUCCEDERÀ VENERDÌ E SABATO

Al Centro clima migliore rispetto ad oggi, con temperature in rialzo comprese fra i 23 e i 27 gradi, e un cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Al Sud e in Sicilia, invece, ancora anticiclone ma temperature meno elevate rispetto a quelle delle prossime ore, con le massime che saranno comprese fra i valori di 24 e 26-27 gradi. I venti saranno deboli e mari poco mossi ad eccezione del Mar Adriatico che invece sarà molto mosso.

Chiudiamo infine con le previsioni meteo per la giornata di sabato, 15 giugno 2024, con un tempo soleggiato e caldo al centro e al sud, mentre al nord ancora nuvoloso soprattutto sulle zone pianeggianti, mentre su Prealpi e alte pianure possibili temporali con grandinate. Le temperature saranno in aumento, così come domenica, quando è atteso un clima più stabile ovunque. Un’estate che quindi non è ancora iniziata ufficialmente al nord, mentre al Sud e al Centro la situazione è decisamente migliore.

