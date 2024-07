Pronostico Formula 1/ Gp Ungheria 2024, Minardi: “Occhio a Hamilton e Russell, e la McLaren…” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1: IL PUNTO DI GIAN CARLO MINARDI SUL GP UNGHERIA 2024

Nuovo appuntamento con il pronostico sulla Formula 1, che si lancia verso il Gp Ungheria 2024: altro tracciato storico quello dell’Hungaroring, a Budapest si riparte dalla vittoria che Lewis Hamilton ha timbrato a Silverstone e dunque da un Max Verstappen che dopo le scintille austriache con Lando Norris non si è riscattato, rimanendo in testa al Mondiale piloti ma ora con tanti punti di domanda aperti sul proseguimento del campionato, perché intanto la McLaren è sempre lì e la stessa Mercedes, che aveva già vinto con George Russell, ha sicuramente fatto passi avanti.

Da vedere quindi se Hamilton e le Frecce d’Argento abbiano realmente fatto il salto di qualità, da vedere anche se Verstappen possa nuovamente mettersi tutti alle spalle ripristinando il suo dominio, da vedere anche e soprattutto se una Ferrari in crisi, e soprattutto uno Charles Leclerc da 12 punti nelle ultime quattro gare (Sprint compresa) saprà invertire la tendenza rialzando la testa. Tutto questo fa parte del pronostico di Formula 1 per il Gp Ungheria 2024, per il quale il Sussidiario.net ha contattato in esclusiva Gian Carlo Minardi.

È tempo del pronostico sul Gp Ungheria 2024 per la Formula 1: cosa si aspetta? Penso proprio che possa essere una gara lenta, non molto veloce, considerate anche le caratteristiche del circuito.

Verstappen sarà il favorito all’Hungaroring? Verstappan parte sempre favorito, ha nella Red Bull la vettura migliore e dunque anche nel Gp Ungheria sarà il numero uno per la vittoria.

Al netto delle ultime gare rimane anche favorito per il Mondiale? Verstappen è sempre il favorito per il titolo, il pilota che ha maggiori possibilità di vincere il Mondiale.

Sarà comunque la McLaren la principale rivale della Red Bull nel Gp Ungheria 2024? Sì, assolutamente: sia Norris che Piastri avranno opportunità per fare bene e partiranno per vincere.

La Ferrari invece è in crisi: cosa si aspetta dalla rossa? Mi aspetto che questa confusione che si è creata in casa Ferrari possa avere una fine. Magari la rossa non potrà correre per vincere come a Montecarlo, un circuito sempre anomalo, ma di certo ci si aspetta che possa competere e l’importante è che gli aggiornamenti portati comincino a dare i loro frutti.

Hamilton potrebbe ripetersi dopo il successo a Silverstone? Hamilton ha un palmares di grande rispetto, ha vinto sette campionati del mondo; la Mercedes sta facendo notevoli progressi soprattutto nel tema dello sviluppo della macchina, le aspettative sono buone e non dimentichiamoci di Russell, un altro pilota di ottimo livello.

Chi vincerà il Gran Premio d’Ungheria 2024? Qual è il suo pronostico sulla Formula 1 a Budapest? Non lo so, è difficile dirlo; l’importante è che sia una gara che ci faccia divertire, piena di emozioni come gli ultimi Gran Premi competitiva e bella fino all’ultimo.

