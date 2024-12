Quali sono i cibi da non congelare mai? Quando stiamo per entrare nel vivo di questo magico periodo di festa che comincerà questa sera con il cenone della vigilia, quindi il pranzo e la cena di Natale, poi Santo Stefano, e il veglione di Capodanno, è bene conoscere alcune regole in merito al congelamento o meno dei cibi. Saranno moltissimi i prodotti che avanzeranno sulle nostre tavole e nel contempo saranno diversi gli italiani che si domanderanno: quali sono i cibi da non congelare mai? E quali invece quelli che posso congelare?

Ci viene in aiuto a riguardo La Cucina Italiana, che ha stilato un vero e proprio elenco composto da quegli alimenti che non andranno mai riposti nel congelatore, pena il rischio di provocare dei gravi problemi di salute una volta che si va a mangiare gli stessi cibi “raffreddati”. Ma vediamo questo elenco, a cominciare dalle verdure a foglia verde. Ovviamente poche persone avranno pensato di congelare questi prodotti ma qualora vi venisse in mente non fatelo: si tratta infatti di verdure che sono molto ricche di acqua, e una volta scongelate non saranno più le stesse: rischiate di mangiare delle foglie appassite.

QUALI SONO I CIBI DA NON CONGELARE MAI? DALLE PATATE AI CETRIOLI

Rimaniamo in tema verdure e fra i cibi da non congelare mai troviamo anche le cipolle, i pomodori e i cetrioli, che come le foglie verdi e larghe sono molto ricche di acqua: il consiglio, meglio cucinarli prima, poi riporli in un contenitore, chiuderlo bene e congelarlo. Anche le patate non andrebbero mai congelate, anche da cotte, in quanto, una volta scongelate, diventano molto pastose.

Qualora doveste avanzare delle patate, meglio metterle in frigo, o eventualmente, se voleste una scorta di patate, sappiate che le stesse potete conservarle anche fuori dal frigo, o eventualmente potete acquistare quelle surgelate. Passiamo ora alla frutta, come anguria, ananas e melone, prodotti che sono ricchi di acqua e che se congelati non risulteranno più gradevoli come appena acquistati. Avete mai pensato di congelare le uova? Ecco, se lo aveste fatto fermatevi e non fatelo.

QUALI SONO I CIBI DA NON CONGELARE MAI? LE SALSE A BASE DI UOVA, I LATTICINI E…

Come ricorda La Cucina Italiana, le uova nel congelatore esplodono, quindi non si possono fisicamente congelare. Qualora voleste congelarle da sode, sappiate invece che si può fare, ma una volta scongelate non avranno più la stessa precedente consistenza. Fra i cibi da non congelare mai anche le salse a base di uova, a cominciare ad esempio dalla maionese: la consistenza non sarà più la stessa ma soprattutto il sapore.

Se doveste avanzarla per le feste piuttosto datela a qualche commensale, di modo da non sprecarla. Fate molta attenzione anche al pesce, che si può congelare ma solo se fresco, mentre il fritto non ha molto senso da congelare in quanto diventa molle, e non sarà più croccante come dovrebbe. Anche in questo caso, consumatelo subito o eventualmente preparate una “schisceta” per i vostri cari. Il latte e la panna sono altri due prodotti da non congelare mai, e infine gli insaccati, che una volta messi nel freezer perdono il proprio sapore e la consistenza.