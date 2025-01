Anticipazioni Goldrake U: serata speciale su Raidue

Lunedì 6 gennaio 2025, alle 21.20, Raidue dedica una serata davvero speciale agli amanti di Goldrake, la famosa serie animata degli anni Settanta che torna ad incantare i telespettatori con un reboot assolutamente imperdibile. “Goldrake U” (titolo originale “Grendizer U”), reboot della serie animata degli anni Settanta “UFO Robot Goldrake”, torna ad appassionare bambini e adolescenti a distanza di cinquant’anni dalla sua prima uscita.

La prima serie di Goldrake U è composta da 13 episodi della durata di 24 minuti ciascuno. Questa sera, Raidue trasmette quattro episodi con una serata speciale anche se non si sa quando saranno trasmessi gli altri episodi. Il reboot rispecchia perfettamente la trama della serie originale andato in onda in Giappone dal 1975 al 1977 e dall’anno successivo trasmesso in Italia dalla Rai.

La trama di Goldrake U

Dopo un devastante attacco delle forze malvagie di Vega sul pianeta Fleed, in Goldrake U, il principe Duke e Goldrake fuggono sulla Terra. Arrivato sulla terra, il Principe perde la memoria e, in suo soccorso, arrivano il dottor Procton, direttore del centro di ricerche spaziali, e Alcor, coraggioso pilota di un robot chiamato Mazinga Z. Duke viene adottato dal dottor Procton e cambia il suo nome in quello di Actarus.

I due, così, cominciano a lavorare insieme per scoprire l’origine di alcuni oggetti misteriosi apparsi nel cielo della città. Mentre, tuttavia, sono impegnati nella loro indagine, vengono sorpresi da un attacco nemico che fa recuperare i ricordi del passato ad Actarus.

Dove vedere in diretta streaming Goldrake U

Goldrake U promette di essere fedele alla serie originale. Per tutti gli appassionati del famoso robot, l’appuntamento è per questa sera, alle 21.20 su Raidue, per una serata davvero speciale. Per seguire la diretta streaming del reboot della serie animata che continua ad appassionare tutti a distanza di anni, basta collegarsi al sito di Raiplay o scaricare l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi mobili.