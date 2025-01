Quello che non ti uccide, film su Italia 1 con Frank Grillo

Mercoledì 22 gennaio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:30, il film d’azione e sci-fi intitolato Quello che non ti uccide. Questo progetto cinematografico britannico è stato prodotto nel 2021 ed è scritto e diretto dal produttore e regista statunitense Joe Carnahan, noto in particolare per avere girato A-Team ispirato all’omonima serie televisiva cult. La colonna sonora è di Clinton Shorter, compositore che lavorerà nuovamente con Carnahan in Copshop – Scontro a fuoco (2021).

Il protagonista del film Quello che non ti uccide è interpretato dall’attore e artista marziale Frank Grillo, conosciuto dal pubblico per il personaggio del villain Crossbones nei film del Marvel Cinematic Universe Captain America: The Winter Soldier (2014) e Captain America: Civil War (2016). Nei panni della moglie del protagonista troviamo l’attrice britannica Naomi Watts, candidata per ben 2 volte agli Oscar per la sua interpretazione in 21 grammi e The Impossible, mentre l’ambiguo boss finale da eliminare ha il volto dell’attore statunitense Mel Gibson, indimenticabile e intrepido highlander in Braveheart – Cuore impavido. Nel cast di Quello che non ti uccide anche Annabelle Wallis, Ken Jeong, Will Sasso e Selina Lo.

La trama del film Quello che non ti uccide: un uomo rivive ogni giorno la sua morte per omicidio

Quello che non ti uccide racconta le avventure dell’ex agente speciale Roy Pulver (Frank Grillo), che inaspettatamente finisce in uno strano loop temporale, risvegliandosi ogni mattina rivivendo la propria uccisione per mano di una serie di sicari.

Giorno dopo giorno il protagonista tenta di imparare dai propri errori e di non farsi uccidere da questi temibili assassini che sarebbero inviati da uno strano personaggio di nome Clive Ventor (Mel Gibson). Roy si trova così a vivere ripetutamente la propria morte, ed ogni mattina si risveglia in un nuovo tentativo di sfuggire a questo destino.

L’unico desiderio dell’uomo è riuscire a ricongiungersi con sua moglie Jemma (Naomi Watts), ma per poterci riuscire l’ex agente speciale deve superare una serie di difficoltà, in una sorta di gioco a livelli in cui lo scontro finale vedrà contrapposti Roy e Ventor. Passo dopo passo, il protagonista si renderà conto di essere solo una pedina in un gioco più grande di lui, e che dietro questo incubo si nascondono oscuri e pericolosi segreti militari.