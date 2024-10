Randi Ingerman, chi era il fratello morto: “Ha avuto un’overdose e…“

Randi Ingerman ha vissuto numerosi lutti nel corso della sua vita, in seguito ai quali ha iniziato a soffrire di depressione e crisi epilettiche. La modella e attrice statunitense naturalizzata italiana da tanti anni soffre di questa malattia, sviluppatasi proprio dopo i traumi che hanno caratterizzato la sua vita. Non solo la morte del padre ma anche quella del fratello, avvenuta nel 2007, due anni dopo la morte della sua nipotina e figlia del fratello.

“Ho iniziato ad avere crisi epilettiche dopo la scomparsa di mio padre e di mio fratello“, aveva raccontato l’attrice in un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso novembre 2023, nel salotto di Silvia Toffanin. “Nel 2005 la sua bambina è morta a 9 mesi, si chiamava Samantha, era una bambina meravigliosa“, ha confessato ricordando la sua nipotina. Parlando invece del fratello, ha rivelato: “Ero molto gelosa di mio fratello, era più grande di me. Volevo sempre lui per me. Purtroppo non sono riuscita a superare questo dolore. Due anni dopo ha avuto un’overdose, è morto e da lì ho cominciato ad avere queste crisi epilettiche provocate da uno stress fortissimo“.

Randi Ingerman, i primi segnali della malattia dopo i gravi lutti

Una serie di gravissimi lutti che hanno avuto ripercussioni a cascata sulla salute di Randi Ingerman, che ha iniziato a soffrire di depressione, crisi epilettiche e stress post traumatico. L’attrice e modella ricorda ancora oggi quando si manifestò per la prima volta la sua malattia, e in particolare la sua prima crisi epilettica, come rivelato in un’intervista al Corriere della Sera nell’ottobre 2023: “Nel 2007, quando morì mio fratello. Mi ritrovai a terra, svenuta, non sapevo che cosa mi stesse accadendo. Poi, mentre stavo lavorando a un reality tv, accadde lo stesso. È stato allora che mi sono decisa ad approfondire“.