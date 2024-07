Raul Dumitras Temptation Island 2024, Jessica Mascheroni: “Lo conosco, ecco che tipo è”/ Segnalazione bomba

Martina e Raul a Temptation Island 2024, arriva una segnalazione su di lui: “Lo conosco è completamente diverso”

Continuano le segnalazioni su Raul Dumitras di Temptation Island 2024 e questa volta a rompere il silenzio è Jessica Mascheroni. Influencer ed ex volto del programma, per chi non lo ricordasse ha partecipato alla scorsa edizione in coppia con il fidanzato Alessandro Autera ma i due hanno deciso di uscire dal reality separati. Adesso però la ragazza è ritornata al centro dell’attenzione mediatica per le sue dichiarazioni sulla coppia Martina e Raul. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per IoRadio, infatti, Jessica ha rivelato di conoscere bene Raul e che è un tipo molto diverso da come appare.

“Io l’ho sempre visto in discoteca, classico playboy single, amichevole, però pazzo furioso possessivo non me lo aspettavo, mi ha un attimo turbata. È una brava persona, non è possessivo come sta passando” ha rivelato l’influencer, sottolineando come la sua percezione di Raul non corrisponda all’immagine che emerge dal programma. E subito dopo ha aggiunto: “Non credevo fosse così geloso e possessivo come sta uscendo ora. Ripeto, lo conosco e non mi sembrava un tipo così poi è vero che in una coppia una persona cambia… mi dispiace però che lo stiano attaccando.”

Temptation Island 2024, Jessica Mascheroni rompe il silenzio su Martina e Raul

E non è tutto, Jessica Mascheroni non solo ha rivelato di conoscere bene Raul Dumitras in quanto ‘amico di serate’ ma anche aggiunto di avere una percezione diversa della coppia di Temptation Island 2024 formata da Raul e Martina: “Conosco meglio Raul e meno lei…diciamo che il vedevo sempre come una coppia affiatata, non pensavo avessero tutti questi problemi. Infatti mi sono stupita quando ho visto che erano una delle coppie del programma.”

Nel frattempo anche un’ex protagonista del reality ha espresso il suo apprezzamento nei confronti di Raul, Alessia Bottiglia ripostando su Instagram un video in cui il ragazzo dichiara: “Se passa una donna non la guardo e non perché sono forzato, ma perché non ho proprio il desiderio. Posso stare sul tronco lì davanti a lei, l’amerò alla follia perché tra venti giorni ti amerò come l’amo ora” ha esclamato ‘Che uomo’ come l’emoji di una faccia con gli occhi a cuore.

