Tra le nuove insegnanti di Ballando con le stelle 2024 c’è anche la brillante Rebecca Gabrielli, ballerina talentuosa che ha fatto del suo meglio per valorizzare I Cugini di Campagna nel corso di questa edizione. Con la sua energia e la capacità di entrare in sintonia coi suoi allievi, la ventinovenne di Massa Carrara ha fatto miracoli. L’entusiasmo è la sua arma vincente, come si evince anche dai social, dove mostra puntuale tutti i dietro le quinte del suo lavoro a Ballando con le Stelle coi Cugini di Campagna.

Ma chi è Rebecca Gabrielli e cosa sappiamo della sua vita privata e professionale? Partendo dal suo curriculum, scopriamo che quella di Ballando con le stelle non è stata la prima esperienza televisiva per la bravissima ballerina. In passato, infatti, ha preso parte al Cantante Mascherato – sempre di Milly Carlucci – ed Uno Mattina. Non a caso ha approcciato con grande disinvoltura a Ballando, facendo un figurone.

La vita privata di Rebecca Gabrielli: dal fidanzato Gianluca al padre colpito da ictus

Per quanto concerne la sfera privata e sentimentale, sappiamo che ha un fidanzato di nome Gianluca. Negli ultimi post sui social non vi è traccia del ragazzo, ma va detto che Rebecca utilizza i suoi canali per condividere contenuti prettamente lavorativi.

Sbriciando in rete, scopriamo che non sono mancati i momenti difficile nella vita della danzatrice, che tempo fa dovette allontanarsi dal mondo della danza per occuparsi della sua famiglia, a causa di un malore del padre, colpito da ictus. Una brutta storia che ha costretto Rebecca Gabrielli a rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Ma una leonessa come lei non si è fatta intimidire da niente e da nessuno e si è messa in gioco senza risparmiarsi, proprio come nella sua amata pista da ballo.

