Chi è Rebecca Gabrielli, la nuova insegnante di Ballando con le Stelle 2024

Rebecca Gabrielli è una delle nuove insegnanti di Ballando con le stelle 2024, al fianco dei Cugini di Campagna in questa nuova avventura televisiva. Ma cosa sappiamo della brillante danzatrice di Milly Carlucci? Sbirciando in rete, scopriamo che per Rebecca la danza è tutto. Sui suoi canali social condivide tanti momenti del suo lavoro, dimostrando una passione che non conosce confini. Ha iniziato la sua carriera come ballerina professionista giù da giovanissima, per poi arrivare in tv tra Uno Mattina, Il Cantante Mascherato e appunto ora Ballando con le Stelle 2024.

Per quanto riguarda la vita privata e il fronte sentimentale, pare che la ballerina sia impegnata con il fidanzato Gianluca Salati. La dolce metà della danzatrice pare si occupi di social media e content creation e pare sia al fianco dell’insegnante da un paio di anni.

Rebecca Gabrielli, la danza e Ballando con le Stelle al primo posto. E la vita privata…

Come dicevamo, Rebecca Gabrielli condivide molto del suo lavoro con i fan sulle apposite piattaforme social, mentre tiene un velo di mistero sulla vita privata e sentimentale. Al momento la testa dell’insegnante pare sia unicamente concentrata su Ballando con le Stelle, un progetto a cui è molto legata e dove vuol ben figurare assieme ai Cugini di Campagna.

Proprio su Thread e su Instagram non mancano riferimenti all’avventura da Milly Carlucci, dove si sta mettendo in mostra con grande caparbietà. Chissà se nel corso di questa nuova sfida emergerà qualcosa in più della sua vita privata, al di là di ciò che si conosce già, come il suo amore e il suo impegno per gli animali.