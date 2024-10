REGIONE LOMBARDIA A SMAU 2024 CON UNO SPAZIO SUL TEMA AI

Regione Lombardia protagonista a Smau 2024, la Fiera dell’Innovazione a FieraMilanoCity: è stato allestito uno spazio espositivo per l’ente, che ha organizzato incontri con gli operatori, in particolare sul tema dell’intelligenza artificiale. Infatti, sono state coinvolte ben 20 startup per presentare novità importanti in questo ambito, del resto l’obiettivo è individuare eventuali gap nella filiera o ambiti di policy che non sono ancora vigilati in maniera adeguata, su cui Regione Lombardia potrebbe intervenire facilitando i processi di business, ad esempio attraverso bandi o voucher per favorire la realizzazione.

IT-alert, test Lombardia domani 30 ottobre 2024 e 5 novembre/ Rischio crollo grande diga: info, come funziona

Smau 2024 rappresenta, quindi, per l’assessore Alessandro Fermi, che si occupa di Università, Ricerca e Innovazione, di presentare la strategia regionale sull’innovazione. Infatti, Fermi ha rimarcato come a questo evento partecipino i maggiori territori italiani con i propri ecosistemi innovativi, quindi Regione Lombardia non poteva mancare e si è scelto di caratterizzare la propria presenza con un approfondimento sul tema dell’intelligenza artificiale, su cui sono state sviluppate policy e politiche regionali.

14enne si innamora di un ChatBot IA e si suicida/ La madre di Sewell Setzer fa causa all'app: "È pericolosa"

Ma per Fermi è importante anche consolidare la rete di collaborazioni e valorizzare la regione come polo mondiale per attrarre competenze e investimenti, oltre che sostenere le imprese della regione, le startup innovative, rafforzando la loro presenza a livello nazionale e nello scenario mondiale.

REGIONE LOMBARDIA COINVOLGE 20 STARTUP

Le startup selezionate sono ospitate da Regione Lombardia, che coinvolge le aziende con attività e incontri. Ad esempio, la mattinata di oggi si è aperta con lo Startup Safari, un tour guidato della Fiera per settore di attività, in cui i visitatori sono accompagnati negli stand degli espositori.

Midjourney progetta editor web per modificare foto esistenti con AI/ "Aumenta rischio abusi e deepfake"

Così l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi ha fatto conoscere 20 realtà innovative lombarde che hanno soluzioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, si è detto molto colpito dalle proposte ricevute: “Ognuna di queste aziende ha sfruttato questa nuova tecnologia in un ambito ben specifico, portando soluzioni innovative interessanti e mettendo in evidenza ancora una volta che la Lombardia è leader in ambito di ricerca, innovazione e sviluppo“.

IL TAVOLO DI LAVORO SULL’AI A SMAU 2024

C’è stato poi un Tavolo di lavoro sull’AI per esaminare le esperienze in corso e le prospettive future, a cui hanno preso parte 20 responsabili Innovazioni di grandi aziende, che hanno mostrato come usano l’intelligenza artificiale e in che modo la regione potrebbe favorire i processi di business. Fermi ritiene che “competenze” e “dati” siano parole chiave di questo appuntamento e sono i due ambiti in cui l’ente può dare il suo contribuito.

“È stata una giornata molto interessante e ricca di spunti“, ha aggiunto l’assessore, secondo cui Smau 2024 si conferma uno degli eventi fondamentali per fare rete e aiutare a crescere, motivo per il quale “Regione Lombardia in questo processo non può certo stare alla finestra“. La giornata si è poi conclusa con la premiazione di alcune aziende lombarde, che hanno ricevuto il Premio Innovazione Smau.