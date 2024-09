Chi è Rhove: tutti gli appuntamenti musicali

Tra i rapper che stanno facendo sognare il pubblico italiano, sicuramente Rhove è uno dei più apprezzati, anche e soprattutto per il suo stile alternativo. Faccia pulita e tanta voglia di fare, il cantante si è distinto per i suoi brani che sono diventati delle vere e proprie hit in grado di scalare le classifiche per molte settimane. Alle spalle tanti anni di gavetta e nell’ultimo periodo molti singoli di successo, come Cancelo o Shakerando, Rhove ha pubblicato proprio quest’anno il suo ultimo album, Popolari, in cui ha collaborato con tanti artisti del panorama italiano, come Gué, Emis Killa, Jul, Sfera Ebbasta e Anna.

Emma Marrone: vita privata, ha un fidanzato?/ La cantante: "sono single, trovare un uomo non è facile"

Rhove, all’anagrafe Samuel Roveda, è originario di Rho, un comune della città di Milano che ha ispirato il suo nome d’arte, e quest’anno è stato tra i protagonisti di numerosi appuntamenti musicali, come il Future Hits Live 2024 a Verona, o la celebrazione dei 15 anni di carriera dell’amico e collega Emis Killa presso l’area concerti di Rho Fiera, così come il Red Bull 64 Bars Live che si terrà il 4 ottobre a Napoli. Oggi, venerdì 13 settembre, inoltre, è atteso sul palco dei Tim Music Awards, in onda su Raiuno.

Andrea Iannone, fidanzato Elodie/ Felici ed innamorati per le strade di Milano spazzano via ogni crisi!

Rhove è fidanzato? Vita privata top secret e anche sul web tutto tace…

Per quanto riguarda la sua vita privata, Rhove è sempre stato estremamente riservato e non è mai stato facile capire se fosse impegnato o meno con qualche ragazza. In passato, analizzando il suo profilo Instagram con ben 646 mila follower, i fan avevano notato la comparsa frequente di una ragazza dai capelli mossi che si sarebbe chiamata Laura. Le interazioni social tra i due, infatti, erano molto frequenti, e in tanti avevano pensato ad una possibile frequentazione amorosa ma dai social è poi tutto sparito.

Negli ultimi tempi, però, questa presunta fidanzata sarebbe sparita dai social del cantante e quindi, probabilmente, se anche tra di loro fosse mai nato davvero del tenero, la relazione sarebbe finita.

Al momento, quindi, il cuore del rapper sembrerebbe essere libero, mentre tanti gli appuntamenti che lo attendono dal punto di vista professionale e una luminosa carriera all’orizzonte.

Negramaro/ Dal nuovo album al tour 2025: "Non vediamo l'ora, torniamo nei palazzi dello sport"