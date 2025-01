RIFORMA PENSIONI 2025, LA CIRCOLARE INPS

L’Inps, tramite una circolare diffusa martedì, ha ricordato che la pensione minima dallo scorso 1° gennaio è salita a 616,67 euro mensili, con un incremento rispetto allo scorso anno di 13,27 euro. L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha anche evidenziato che la mensilità di febbraio verrà pagata sabato 1 febbraio se si ha un conto presso le Poste oppure lunedì 3 febbraio in banca. Una situazione che si ripeterà il mese successivo. Intanto Il Sole 24 Ore che quest’anno saranno ben 40.000 i medici ad andare in quiescenza. In particolare, tra gli ospedalieri si raggiungerà un picco di 7.000 uscite, con un successivo progressivo calo delle stesse, che dovrebbero diventare 4.850 tra cinque anni.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI TRIDICO

Ospite della trasmissione “L’aria che tira” in onda su La7, l’ex Presidente dell’Inps Pasquale Tridico, ora europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha invece evidenziato che non esiste più Opzione donna come era stata prevista, non tanto per i requisiti anagrafici, ma perché vigente soltanto per tre categorie: caregiver, disabili, disoccupate in crisi.

Di fatto è stata inglobata dall’Ape sociale. Il tutto per risparmiare circa 600 milioni. Infine, come riporta Il Giornale di Sicilia, la Regione Siciliana ha deciso di limitare il ricorso alla misura che consente di trattenere in servizio, con il loro consenso, i dipendenti pubblici fino a 70 anni per dare priorità al turnover e al ricambio generazionale.

