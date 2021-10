Risultati Ballottaggi Elezioni Comunali 2021/ Diretta affluenza: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige

DIRETTA BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2021: DOVE E COME SI VOTA

Si torna al voto in Sicilia, Sardegna e Trentino Alto Adige per i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2021: si vota in 11 Comuni distribuiti sulle tre Regioni a statuto speciale – per l’appunto, Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige – andate al voto nel primo turno del 10-11 ottobre. Urne aperte domenica 24 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 ottobre per gli 8 Comuni della Sicilia (Canicattì, Favara, Porto Empedocle, San Cataldo, Adrano, Vittoria, Lentini, Rosolini) e l’unico Comune della Sardegna al ballottaggio (Capoterra), mentre a Merano (Bolzano) e Brentonico (Trento) si vota solo nella giornata di domenica dalle ore 7 alle 21.

I recenti risultati dei ballottaggi nel resto d’Italia hanno consegnato una cornice politica ben definita, con il trionfo del Centrosinistra praticamente in ogni grande centro del Paese: per questo secondo turno, al voto non vi sono capoluoghi di provincia ma comunque 10 Comuni di grandi dimensioni (e Brentonico) dove la sfida interna tra le liste civiche vicine a Centrodestra, Centrosinistra e M5s sarà comunque molto accesa. Come noto il ballottaggio è previsto per tutti i Comuni “superiori” ai 15mila abitanti (tranne il caso del Trentino, con la soglia abbassata a 3mila) dove al primo turno non vi sono stati candidati in grado di ottenere il 50% dei voti: come si vota dunque al secondo turno resta uguale come nel resto d’Italia, sulla scheda elettorale si trovano unicamente i nomi dei candidati che si giocano la poltrona di sindaco.

L’elettore non dovrà far altro che apporre una X sul nome del candidato prescelto (saranno presenti anche le liste a sostegno ma per preferenze e voti di lista si rifà sempre al primo turno, dunque non occorre segnarle): opzioni come il voto disgiunto (voto ad una lista e al sindaco di un’altra coalizione) vengono escluse in partenza.

Sistema elettorale maggioritario secco: vince chi ha anche solo un voto più dell’avversario. il voto per essere valido deve essere apposto o nello spazio del candidato sindaco, o nello spazio di una lista, oppure con entrambi in segni su candidato sindaco e una lista a lui collegata. In tutti questi tre casi il voto dell’elettore è esplicito e incontestabile: porre invece un segno ad una lista nel riquadro affianco al candidato scelto votato invalida immediatamente il proprio voto, dato che non risulta chiaro quale sia la scelta dell’elettore sui due aspiranti sindaci del Comune al ballottaggio.

BALLOTTAGGI ELEZIONI SICILIA: RISULTATI COMUNALI PRIMO TURNO, LE SFIDE

Per la Sicilia e la Sardegna i primi risultati dei ballottaggi Comunali 2021, con anche l’affluenza definitiva, giungeranno già nel pomeriggio di lunedì: la diretta dello spoglio infatti al secondo turno è molto più rapida in quanto occorre solo definire il voto ai due candidati sindaco (dato che le preferenze e i voti di lista restano quelli esercitati al primo turno). Ecco di seguito gli 8 Comuni al voto in Sicilia con relativi candidati al ballottaggio e risultati del primo turno:

– Canicattì: Vincenzo Corbo, liste civiche (35,26%) contro Cesare Sciabarrà, Fdi e liste civiche (29,08%)

– Favara: Antonio Palombo, Pd e civiche (37,34%) contro Salvatore Montaperto, Fdi-Udc-civiche (34,51%)

– Porto Empedocle: Salvatore Iacono, civiche (25,5%) contro Calogero Lattuca, Fdi-Udc-civiche (22,55%)

– San Cataldo: Gioacchino Comparato, Pd-M5s (24,85%) contro Claudio Vassallo, Lega-Fdi (19,62%)

– Adrano: Carmelo Pellegriti, Fdi-Udc-civiche (39,14%) contro Fabio Mancuso, civiche (29,01%)

– Vittoria: Francesco Aiello, Pd-civiche (39,06%) contro Salvatore Sallemi, Lega-Fdi (29,55%)

– Lentini: Saverio Bosco, civiche (34,7%) contro Rosario Lo Faro, M5s-Civiche (23,73%)

– Rosolini: Giovanni Spadola, civiche (28,81%), Concetto Di Rosolini, civiche (28,39%)

ELEZIONI COMUNALI SARDEGNA E TRENTINO ALTO ADIGE: RISULTATI E SFIDE

I tre Comuni restanti al voto nei ballottaggi delle Elezioni Comunali si suddividono uno in Sardegna – a Capoterra – e gli altri due nelle province autonome di Trento (Brentonico) e Bolzano (Merano). La sfida delle Amministrative nel Comune in provincia di Cagliari è una partita tutto sommato “semplice”: Beniamino Piga ha terminato formalmente davanti al primo turno con il 40,64% ma non è bastato per ottenere la vittoria: il candidato voluto dal sindaco uscente Dessì (ed ex Pd) si oppone a Beniamino Garau, candidato di Psd’Az, Lega e Sardegna 20venti (28,67% al primo turno). A Brentonico la partita è invece tra Alessandra Astolfi (43,9%) candidata sindaco sostenuta da Naturalmente Brentonico,

Il Bene in Comune, Officina Civica, e Dante Dossi (36,7%), sostenuto invece dalla lista civica “Insieme Si Può”. Infine la partita sicuramente più succulenta di questo secondo turno straordinario in Trentino Alto Adige, ovvero Merano: dopo che i risultati delle Amministrative nel 2020 non riuscirono a formulare una maggioranza in Consiglio Comune, il popoloso centro vicino a Bolzano ci riprova con la sfida tra i due contendenti.

Il sindaco uscente Paul Rösch con 87 voti di vantaggio al primo turno sfida Dario Dal Medico: il primo sostenuto da Lista Sinistra Ecosociale, Verdi, M5s, Pd mentre Dal Medico vede le proprie tre liste civiche di Centrodestra La Civica per Merano, Alleanza per Merano, Think Lady. Per la formazione delle nuova giunta, sottolinea l’ANSA nel focus sulle Elezioni Merano 2021, sarà infatti decisiva la presenza della Svp «e per questo motivo, per evitare poi dei veti della Stella alpina, i due candidati non hanno neanche cercato il sostegno ufficiale dei partiti di destra, di lingua italiana oppure tedesca che siano».

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni al primo turno (10-11 ottobre) per Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige.



