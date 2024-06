Risultati Cesena, elezioni comunali 2024/ Enzo Lattuca sindaco centrosinistra: nomi eletti in Consiglio

ENZO LATTUCA SINDACO DI CESENA: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Un risultato straordinario per il centrosinistra alle elezioni comunali 2024 a Cesena. Il capoluogo di provincia del Reggio Emilia, chiamato alle urne, ha scelto di riconfermare Lattuca Enzo, che ha ottenuto addirittura il 65.15% delle preferenze che in termini numerici vuol dire 31.492 voti, davanti a Casali Marco del centrodestra che invece ha ottenuto il 26.26%. I risultati, dunque, non lasciano spazio a dubbi: una vittoria nettissima al primo turno per il centrosinistra, che festeggia con un risultato davvero straordinario.

“Durante la campagna elettorale avevo detto ‘soffia un vento buono, è il tempo di riaprire le vele e andare al largo’. ecco, intendevo questo: intendevo questo risultato grande, che abbiamo ottenuto insieme” ha dichiarato il sindaco di Cesena. Per Lattuca, rieletto dalla popolazione, si tratta di un lavoro “che viene da più lontano: qui si raccoglie, al di là della narrazione, fatta dai nostri avversari, un lavoro di cura della propria comunità fatta da persone perbene, competenti, oneste”. Un secondo mandato e una percentuale davvero strabiliante, dunque, per Lattuca, che celebra una vittoria storica.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI CESENA: NOMI, SEGGI, ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTROSINISTRA

La straordinaria vittoria di Enzo Lattuca al primo turno consegna alla maggioranza ben 22 seggi in Consiglio Comunale. Il sindaco, sostenuto dal centrosinistra, vede come primo partito trionfante tra quelli a suo sostegno il Partito Democratico che ottiene un netto 41.89%, ottenendo così 15 seggi. Segue Cesena 2024 che invece potrà contare su tre consiglieri in Consiglio Comunale, seguito da 1 del Movimento 5 Stelle, 1 di Alleanza Verdi e Sinistra, 1 di Popolari per Cesena-Civica Popolare e 1 per Patto per Cesena-Azione-Siamo Europei. In totale, dunque, 22 seggi saranno appartenenti alla maggioranza guidata proprio da Lattuca. 10, invece, i seggi dell’opposizione: due per i candidati eletti Casali Marco e Giangrandi Marco, 7 per il centrodestra (6 Fratelli d’Italia, 1 Lega) e 1 per Cesena Siamo Noi. Andiamo a vedere allora i consiglieri eletti, ovvero quelli che hanno ottenuto più preferenze (in attesa dell’ufficialità):

Consiglieri eletti Cesena, Maggioranza con Enzo Lattuca:

-Pd (15 seggi): Maria Baredi, Lorenzo Plumari, Enrico Rossi, Cristina Mazzoni, Fabio Pezzi, Gianni Ceredi, Federica Monti, Filippo Rossini, Camillo Acerbi, Francesca Tombetti, Silvia Zanetti, Angela GIunghi, Federica Maggioli, Federico Vergaglia, Marco Rosso De Luca

-Cesena 2024 (3 seggi): Christian Castori, Armando Strinati, Michele Manuzzi

-Movimento 5 Stelle (1 seggio): Vittorio Valletta

-Avs (1 seggio): Giorgia Macrelli

-Popolari per Cesena (1 seggio): Carmelina Labruzzo

-Patto per Cesena (1 seggio): Ivan Piraccini

Consiglieri eletti Cesena, Opposizione con Marco Casali e Marco Giangrandi:

-Fratelli d’Italia (6 seggi): Enrico Castagnoli, Nicholas Pellegrini, Marco Fantini, Gigliola Zuccali, Giorgio Zanotti, Andrea Imperato

-Lega (1 seggio): Enrico Sirotti Gaudenzi

-Cesena siamo noi (1 seggio): Denis Parise











